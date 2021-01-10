藉污水監測執法 全球首次

原研污水微生物 後改監測院舍、大廈

張彤說，土木工程系團隊原本有在污水廠研究本港污水中的微生物，在新型冠狀病毒疫情爆發後，與渠務署合作，5月起在污水廠監測新型冠狀病毒。後來第三波疫情爆發，多間院舍爆疫，團隊於是計劃對院舍做監測。第四波疫情爆發後，不少大廈爆疫，團隊再調整策略，改為驗大廈污水。

不過，張彤指出，在香港驗大廈污水較困難，因為香港人口密集，大廈污水渠設計複雜，部分可以取污水樣本的沙井在馬路上，難以採樣，故不是每幢大廈都適合採樣監測污水。

梁卓偉：暫不適用檢視疫苗接種成效

政府擬於下月推行新型冠狀病毒疫苗接種計劃，被問及能否以污水監測來審視疫苗成效，港大醫學院院長梁卓偉認為，第一代疫苗只能保護接種者不發病，不能百分百保護接種者不感染，故暫不適合用污水監測的方法來檢視疫苗接種成效。

（疫情第四波）