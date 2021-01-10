驗污水定強檢準則 日驗12廈擬加倍 梁卓偉：團隊檢測量有限 冀私營化驗所參與

明報記者 畢嘉敏

驗污水彩雲兩廈強檢揪10個案

政府早前根據污水監測結果，向未發現確診個案的大廈發強制檢測公告，彩雲（二）邨豐澤樓及啟輝樓的居民因此要強制檢測，至昨日分別發現9宗個案（8宗確診及1宗初確）及1宗確診個案。環境局日前回覆本報表示，已有16個屋苑有大廈曾作污水檢測。港大醫學院院長梁卓偉表示，污水監測研究已成熟，可應用於執法，包括監測「水頭」和「水尾」兩種情况，即在未發現確診的大廈找出個案，以及檢視已完成強制檢測的大廈是否已清零。

準則：連續兩日或三日兩強陽性

梁卓偉說，團隊已定出污水監測的準則，「水頭」監測主要針對附近多確診個案、居民多共用設施的大廈，例如共用電梯、商場、街市等，若大廈的渠管佈局適合採樣，則會為其驗污水；若大廈連續兩日、或三日內有兩日的污水樣本檢測出對新型冠狀病毒強陽性，即對新冠病毒兩個基因片段（gene segment）呈陽性反應，再加上流行病學調查，例如若大廈沒有已確診但未入院或剛入院的個案，則需強制檢測。至於「水尾」，則會在大廈強制檢測公告限期屆滿後第4至8日驗污水，若連續兩日、或三日內有兩日的污水樣本呈強陽性，再加上流行病學調查，例如若大廈沒有剛出院的個案，則顯示大廈未清零，需第二次強制檢測。

至於為何用兩日或三日內兩個樣本呈強陽性作標準，研究團隊表示，目前全世界都沒有根據污水檢測結果採取後續跟進行動的標準，現時的準則是經多方討論後決定，待累積經驗後會再完善。

港大團隊擬分兩更 24小時不停驗

現時要檢測污水樣本，會先由渠務署派人到大廈外的沙井，以污水自動採樣器採樣，署方目前有24部自動採樣機。採樣後樣本會被送到港大的實驗室檢測（見圖）。梁卓偉說，實驗室目前每日可檢測12個樣本，即可為12幢大廈驗污水，短期內會將團隊分為兩更、24小時檢測，增至每日可驗24個樣本。他說，目前檢測數目有瓶頸，團隊希望做出污水監測的「金標準」後，可大規模應用，已建議政府將研究轉化，例如可參考擴大呼吸道樣本檢測量的做法，讓其他私營化驗所加入。

環境局研推廣技術至其他化驗所

環境局回覆稱，現階段政府各相關部門專家會聯同港大研究團隊汲取經驗、評估成效及改良學術研究方法，並檢視發出強制檢測公告的觸發條件及準則，當局會繼續因應港大的檢測能力，在實地取樣許可的情况下，為一些病毒傳播風險較高的大廈驗污水，例如為有多宗確診的住宅樓宇及其鄰座驗污水。局方稱，正與港大研究團隊研究將檢測技術推廣至其他化驗所的可行性。

（疫情第四波）