東區病人三驗始確診 曾插喉涉霧化

首兩次檢測皆陰性 病毒量低

醫管局總行政經理庾慧玲表示，檢測先陰後陽的病人於1月6日入院，先驗深喉唾液，結果呈陰性。病人其後流鼻水、咳嗽，並有低燒，院方再為她驗咽喉及鼻咽拭子樣本，亦呈陰性。她於1月7日下午在核子醫學部接受掃描檢測，以及做全身麻醉手術，其間涉插喉霧化程序。由於她持續出現症狀，院方再為她檢測，結果不確定，最終由衛生署公共衛生化驗所驗出陽性，病毒量低。

庾慧玲說，曾與上述患者同病格的6名外科病房病人被列為密切接觸者，其中仍留醫的5人會被隔離，他們的檢測呈陰性；另一人已出院，院方已聯絡該病人回院檢疫。外科病房另外44名病人及一個曾逗留手術恢復室的病人被列作其他接觸者。庾補充，全部接觸過該患者的醫護都有穿合適保護裝備，沒被列作密切接觸者。

對於病人檢測3次始確診，公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示不可能完全沒擔憂，很難單靠常識判斷各程序的染病風險，促醫管局盡快完成科學分析，由管理層判斷潛在高危程序，並盡快更新裝備指引。呼吸系統專科醫生梁子超認為，若病人病徵持續，即使驗了一兩次呈陰性，亦應繼續驗，例如試採不同樣本，以及驗抗體、照X光等，並將病人列為高風險。

橫頭磡門診5樣本漏送

另外，橫頭磡賽馬會普通科門診診所發生送漏樣本事件。該診所1月7日收集5人的深喉唾液樣本，原本要連同佛教醫院樣本一併送往伊利沙伯醫院化驗室。

診所職員翌日發現5個橫頭磡診所樣本仍在箱內。庾慧玲稱，相信員工送樣本時遺漏了放在車尾的涉事收集箱。她向受影響者致歉，並會深入檢討和改善樣本處理流程。

廣華醫院一名47歲男病人初步確診，他於1月8日因頭痛入住內科監測病房，檢測結果初步呈陽性，已轉送隔離病房治療。一名病人被列密切接觸者，同被轉送隔離病房。5名病人被列為其他接觸者，繼續在監測病房隔離治療。

（疫情第四波）