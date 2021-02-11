中九龍幹線工程7人中招 490人檢測

連升4日 昨59確診

中九龍幹線中段隧道工程馬頭角工地內，一名承建商的工人前日確診，路政署昨午獲通知同一工程再有6人初步確診，3人在馬頭角地盤工作，3人在何文田地盤工作。翻查資料，前日確診的一名31歲男子（第9152宗）曾到過中九龍幹線中段隧道工程，屬源頭不明個案。張竹君表示，該工程為隧道，在何文田有入口，貫穿馬頭角和油麻地，何文田地盤有貨櫃供工人更衣、用膳等，仍要了解染疫工人有否使用同一更衣室，以及有否其他接觸；曾與確診者使用同一貨櫃用膳等的工人要檢疫。

何文田馬頭角地盤各3人初確

路政署稱，何文田地盤初步確診的3人屬同一工作小組，曾一同工作；該工程共有490人，至昨午5時有330人已檢測，除了6人陽性，還有50人呈陰性。食衛局昨發公告，在1月3至9日曾在上述地盤工作或曾身處該地盤逾兩小時者要強制檢測。

至於復工後第二度爆疫的將藍隧道地盤，有6宗個案住在元朗金輝大廈。張竹君表示不清楚個案詳情，有可能是地盤工人的家人亦確診。

昨日確診的個案包括一名39歲食環署油尖區小販組女職員（第9174宗），同一辦公室、不同小隊的一名29歲女職員（第9130宗）前日已確診，其中一名職員的一名家人亦已確診。張竹君說，該部門有休息室，職員會一同用膳，有30多人要檢疫。

昨再多兩幢大廈因有兩個單位有人確診而要強制檢測，包括新元朗中心第3座及屯門山景邨景麗樓。

另外，昨再多兩名確診者離世，分別為71歲有長期病的歌舞群組男病人（第8069宗），以及86歲男病人（第8866宗），累計158名確診者死亡。

本港確診連升4日，張竹君表示近日疫情反覆，或是過去一兩周的長周末導致，有部分近日的確診者在新年假期曾有家庭聚會，但亦有確診者沒聚會，只是去過街市、食肆和公園晨運等，顯示社區仍有明顯的隱形傳播。

倡避免大批工人共用休息室

醫生：停工期應每3至7日驗

呼吸系統專科醫生梁子超認為，近日個案回升與新年假期有關，相信未來一兩日會見頂，預計再反彈至三位數確診的機率不大。

他說短期內沒有公眾假期，若市民忍耐、減外出及聚集，到農曆新年或能參加小型聚會，否則若疫情未能迅速下跌，過年時或仍需維持嚴格的社交距離措施。他又說，若社區疫情持續，或會影響疫苗接種，因接種疫苗場所難免聚集人流，而接種後部分人會有發燒等副作用，一旦有接種者有病徵，難以確定是疫苗副作用還是染疫，會造成恐慌，需為同場接種者檢測，影響打針進度。

至於多個地盤爆疫，梁子超認為爆疫地盤的工人應在停工期間每3至7日覆檢，復工前再檢測，地盤亦應安排工人分組上班，避免同時有大批工人使用休息室。

（疫情第四波）