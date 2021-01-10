寒冬一朝 5老人長期病者倒斃家中

昨早7時許，黃埔花園3期翠楊苑3座一名患長期病80歲老翁被兒子發現倒斃屋內。昨早8時許，黃大仙東頭（二）邨安東樓某室，52歲女子發現患長期病的80歲母親暈倒，其後證實死亡。昨早9時許，柴灣邨灣映樓有女子發現患長期病的54歲泰裔母親暈倒，當場證實死亡；3分鐘後，荃灣石圍角邨石桃樓有住戶報警稱78歲岳父沒有呼吸脈搏，其後證實死亡。早上近9時半，西灣河興東邨興祖樓一名患長期病的92歲老婦被發現倒斃屋內。

急症室醫生彭繼茂說，寒冷天氣增加長期病患及長者的死亡風險，需長期臥牀或不能自理的病患者及長者，寒天下如未有妥善保暖，體溫一旦低於35℃，便有患上低溫症風險，導致身體機能下降、肺炎，甚至死亡。

衛生防護中心提醒市民，寒冷天氣易引起或加劇疾病，應留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，攝取充足熱量，避免飲用含酒精飲品。

另外，大帽山昨晨一度錄得零下1.3度，石縫間出現冰柱。天文台稱，冬季季候風正為廣東帶來寒冷及乾燥天氣，預測今天市區最低氣溫約10℃，新界再低兩三度，下周後期氣溫回升。

（疫情第四波）