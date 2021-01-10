8℃帳篷等8小時 檢測者轟不人道 穿羽絨披3氈仍「凍到震」 東區醫院認不足

醫管局去年3月底公布，為紓緩病牀壓力，部分醫院在室外通風地點設獨立帳篷，供懷疑患者採集樣本測試及等候結果，安排至入冬仍無變。本報昨日接獲讀者陳小姐投訴，她因家人確診，自己在青衣的酒店檢疫，前日因嘔吐及頭痛，被送往東區醫院。當日下午4時半起，陳在醫院室外帳篷等候，當時氣溫8℃，她身穿兩件衣服和一件羽絨、戴頸巾及加暖貼，仍感寒冷。

等候3小時後，有醫護來派樽，陳反映室外非常冷，工作人員其後給她毛氈。醫護讓她留樣本後，帶她換上單薄的病人衫，再回帳篷等照X光，她慨嘆「幸好只要等10分鐘」。

檢測陰性 三度欲入院內被拒

至晚上9時，陳獲悉結果呈陰性，院方稱已通知衛生署派車接走她。寒風刺骨下，她於晚上10時至12時三度要求入院內等候，護士起初叫人給她派發暖包和毛氈，其後解釋「院內無位，規矩唔得」、「你去過的位置要再消毒」等，只准她轉移至有暖燈的室外帳篷，但她說暖燈作用不大。

最終，陳在翌日凌晨零時獲准入急症室旁的負壓房，但仍要等到凌晨3時許才能乘衛生署專車返回酒店。

陳小姐直斥院方「好唔人道」，形容室外「凍到震」、「無病都吹到有病」，就算披了3張毛氈亦感寒冷，當晚很大風，「吹到更頭痛」，並有少許流鼻水。她質疑不能讓呈陰性者進入室內並不合理，若要檢疫者在室外等候，亦應改善保暖措施。

等6小時衛署派車接走

另外，陳批評衛生署安排失當，院方晚上9時通知署方派車，但到午夜才獲回覆凌晨2時後有車，最終更3時許才到，「是否要我無止境等？」

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，事件反映醫管局沒體恤病人需要，「唔諗多一步」，近日氣溫嚴寒，的確很難忍受。他認為醫管局防感染措施不應「一刀切」，應按實際情况彈性處理，有需要時安排檢測者轉移至室內空氣流通、與普通病人分隔的區域，免檢測者受苦。對於陳花6小時等衛生署專車，彭鴻昌認為「好唔理想」，揭示跨部門合作及溝通有待改善，應檢討如何加快運送檢疫者。

醫局高層：研再增帳篷暖爐

港島東醫院聯網總監陸志聰向本報稱，早前因轉冷在帳篷加暖爐，增派暖氈和暖手包，但並非每個帳篷均設暖爐。他說會在保持感染控制措施前提下，看能否再加裝暖爐，已提醒同事多注意等候者狀况，提早給予暖氈和暖手包等，避免「等到病人出聲嗌凍先畀」。

東區醫院回覆稱十分關注事件，承認有不足之處。院方已檢討，若天氣寒冷會先安排病人在室內等候，例如情况許可，安排短暫等候的病人入負壓隔離病室。院方另在分流檢測站加添暖爐，並提供毛氈、暖包、熱水等。醫管局發言人表示，近日轉冷，已提醒各醫院在室外設施為病人提供保暖措施，如有需要可讓病人在室內等候。

衛生署發言人表示，署方1月8日晚接獲由醫院通知送回檢疫中心的數量比平日多，加上同時兼顧由家居送往檢疫中心者，故此可能影響由個別醫院接送回檢疫中心的時間。

明報記者

（疫情第四波）

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