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港聞
2021年1月9日星期六
港聞二
機場暴動罪成3人 囚4年3月至5年半 反修例暴動最重 官斥令港蒙羞
倡律政司早提判刑意見 官：咁咪唔會畀人有組織煽惑仇恨法官
官提3選項：被殺、意外、存疑 周梓樂死因未裁決今續商
話你知：死因庭陪審團鮮「過夜」 首宗徐步高案
年宵停辦 花農嘆蝕300萬「想喊」 「不等於不去花墟」 醫生質疑難阻商場廟宇群聚
科興第三期臨牀保護率78% 未列測試者年齡副作用
料過年前後可打針 每區中心日供2500劑
被問提供接種誘因 陳肇始：未必有用
不明感染飈 張竹君：或街上人多傳播 稱疫情反覆感擔心 醫生籲控制假日人流
公院下周二有限度恢復陪產 陪產者須檢測陰性
豐澤樓一家3口初確 流鼻水聲沙無求醫
潘樂陶僭建上訴被駁回 判辭：泳池具一定永久性
五成受訪護士擬移民 護協：似97年
港青大灣區就業計劃 總商會會員將聘300人
科企：創科人才毋須駐內地
女友報警遭強姦 西九PTU男警停職
起重機負荷過重 墜支架擊中工人
教師墮樓案 指東華沒有效機制制衡校長 家屬方結案：前校長欠反省 仍在卸責
死者父親激動拍桌：個女一心一意培育後代，點解……
大帽山零下2.5℃ 植物結冰
駐軍雷達站掛「聽黨話 跟黨走」簡體字標語
民政處拒處理重組警隊議案 申訴署：區議員投訴不成立
港懸浮粒子少兩成 路邊污染續差 臭氧二氧化硫未減 二氧化氮仍超標75%
5年建10萬公屋 房委會儲備料降60億
兩年涉15爆竊案 湖南匪幫落網
平治越斜坡撼屋邨 司機涉醉駕被捕
窺淫罪條例草案 擬今屆立會內提交
樂隊主音藏激光筆罪脫 官稱警處理證物不當
尊子漫畫
【Emily】按機制減薪0.2% 區議員拖林鄭落水：一齊減！
【Emily】鍾錦麟靠哼林欣彤嘅歌捱過扣押
【Emily】鬧官答問冗長 葉劉倡熄咪
【Emily】馬道立Last Day 職員列隊鼓掌歡送
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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