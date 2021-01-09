窺淫罪條例草案 擬今屆立會內提交

為期3個月的公眾諮詢去年10月7日結束，其間接獲201份意見書。保安局發言人表示，大部分回應者明確支持政府的初步立法建議，局方將於1月15日向立法會保安事務委員會匯報諮詢結果及具體立法建議。

可囚5年 不涵上而下拍衣領

政府建議訂立6項新罪行，包括「未經同意下為了得到性滿足而拍攝私密處罪」及「未經同意下不論目的而拍攝私密處罪」。罪行涵蓋拍攝裙底，兩項罪行的最高刑罰分別是監禁5年及監禁3年，但罪行不涵蓋由上而下拍攝衣領的行為，原因是考慮到社會對後者定義不如拍攝裙底般清晰。

另政府建議訂立「窺淫罪」及「私密窺視罪」，即未經受害人同意下，不論有無設備輔助，觀察或記錄受害人的私密行為都可構成犯罪兩項控罪，最高刑罰分別是監禁5年及3年；最後兩項擬訂立的新罪行是「發放偷拍的私密影像罪」及「未經同意下發放私密影像罪」，兩項控罪最高刑罰同為監禁5年。

政府又建議，將所有新增的罪行納入性罪行定罪紀錄查核機制。