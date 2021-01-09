5年建10萬公屋 房委會儲備料降60億

本年盈餘133億 下年料少四成

房委會資料顯示，本年度錄得133.7億元盈餘，較原先預測132億元高，其中受惠出售居屋及商業樓宇帳目亦錄得盈餘，惟出租公屋帳目的赤字較原先預測的7億元高，擴大至7.8億元，主因是房委會在疫情下提供租金寬免。房委會預計下年度將錄得80.2億元盈餘，較本年度減少約四成。

運房局上月公布最新《長遠房屋策略》，訂下2021/22至2030/31年度10年內興建31.6萬伙公營房屋單位。房委會預測，未來5年預算建築工程總開支達1157億元；根據最新估算，房委會興建每個公屋單位的建築成本為61萬元，居屋單位則90萬元。

陳家樂表示，因未來5年需興建約10萬個單位，加上期內房委會的建築及營運開支料會增加，預測房委會財政儲備將由去年的559億元，下降至2025年3月的499億元，但認為屆時房委會財政狀况仍屬穩健，毋須與政府討論動用824億元的前「房屋儲備金」。不過他稱，2025年的之後5年房委會料需興建約20萬個單位，以達至《長策》目標，預計屆時建築開支將大幅上升，會繼續審慎理財。他又稱，房委會將因應疫情、實際情况等因素，審視是否再提供租金寬減等措施。