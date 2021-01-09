港懸浮粒子少兩成 路邊污染續差 臭氧二氧化硫未減 二氧化氮仍超標75%

按環保署昨日公布數據，去年本港主要空氣污染物濃度較前一年普遍下降，其中微細懸浮粒子（PM2.5）減幅最大，一般及路邊站分別為21%及24%（見圖）。環保署稱，珠三角區域空氣監測網絡錄得區內PM2.5水平持續下降，反映區域空氣質素近年有顯著改善；煙霧方面，本港空氣低能見度時數，從2004年時最高位改善了78%。

稱臭氧「區域問題」 將增管制

路邊二氧化氮濃度雖下降，由前年每立方米80微克，下降至去年70微克，環保署認為仍處較高水平。署方表示，商業車只佔整體車輛數目約20%，卻是路邊氮氧化物主要排放源頭，佔所有車輛排放量90%以上，故商業車為政府改善路邊空氣質素的重點。

另外，空氣中的臭氧仍呈長期上升趨勢，一般監測站錄得去年年均濃度為每立方米52微克，較2019年下跌13.3%，但仍與2018年相同，是1999年有紀錄以來第二高；路邊臭氧濃度與去年相同，維持在過去10年的最高水平。環保署稱臭氧是區域性問題，本地車輛減少氮氧化物的排放，會間接導致路邊及市區的平均臭氧水平上升，政府會加強管制另一種污染物「揮發性有機化合物」，以處理臭氧問題。

環團：電動車不包商用車失機

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，去年主要空氣污染物濃度下降，難以斷定與經濟活動減少有關，或是與政府的政策有關。但他稱，去年本港二氧化氮濃度，與標準限值比較仍屬驚人水平，最直接而有效的改善做法是減少車輛的污染物排放，但政府的電動車政策只限於私家車，卻無包括污染物排放量最多的公共汽車及商用車輛，形容政府錯過改善機會。

他又說，船舶污染是二氧化氮排放另一大來源，認為政府可對遠洋船排放有更多規管，限制其使用更乾淨燃料。