民政處拒處理重組警隊議案 申訴署：區議員投訴不成立

稱民政處行政角度無失當

申訴專員趙慧賢曾任警務處副處長，她上任時曾表示不會參與警務處相關投訴個案，以釋疑慮。公署回覆本報查詢時稱，趙不會參與涉及警務處的調查。

申訴專員公署回覆林兆彬稱，民政事務總署轄下油尖旺民政處有就動議徵詢律政司等部門意見，並在斷定動議不符區議會職能後，通知投訴人政府立場及秘書處做法，從行政角度而言並無失當。

建議民政處多解釋考慮因素

區議會過往亦曾討論全港議題，民政事務總署回覆公署稱，決策局及部門會按需要，就不同範疇諮詢區議會及地區意見；每項討論事項及內容不盡相同。

申訴署稱接納民政總署解釋，但指油尖旺民政處未解釋為何類似議題過往卻符合區議會職能，認為民政處可多解釋相關考慮因素，促進與區議會溝通合作。

公署又稱，法律原則問題有望在司法覆核中獲澄清，屆時民政總署可考慮因應法庭判決，就區議會職能訂定清晰準則及指引。

指司法覆核可澄清

投訴人批「推波去法庭」

林兆彬對調查結果感失望，認為公署「有少少推波去法庭」。他又稱近期區議會討論議題「把尺一時一樣」，舉例要求政府資助樓梯機、失業救濟金等全港議題獲准討論，卻未能討論反對最低工資。

此外，觀塘區議員鄭景陽和梁翊婷、荃灣區議員易承聰早前以通函郵寄工作報告，遭郵政署拒絕，梁翊婷稱申訴專員昨回覆3人的投訴，指將要求郵政署提交進一步資料。