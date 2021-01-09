大帽山零下2.5℃ 植物結冰

有車掉頭失控墮坡 無人傷

大帽山昨凌晨一度錄得負2.5℃，近清晨時分曾下起毛毛細雨，山上結冰處處，不少市民駕車登山感受零下氣溫，車輛泊滿停車場。昨清晨7時許，有登山市民在大帽山道扶輪公園對開駕車掉頭時失控墮坡，撞及一棵大樹後停下，車上女司機及女乘客一度被困，由消防員到場救出，二人沒有受傷，毋須送院。

料下周中氣溫回升

受冬季季候風及其補充影響，天文台預測廣東寒冷天氣將持續至下周中期，此外，乾燥的大陸氣流會在下周初影響華南，該區天色漸轉晴朗。預料冬季季候風會在下周後期緩和，廣東沿岸氣溫回升。天文台預測今日氣溫7℃至12℃，天氣嚴寒及非常乾燥。

大帽山行山常客顏先生表示，自己昨早登山非為觀賞結冰，只是「習慣每一日行山影相」，稱每周有6天登山看日出。他稱事前已獲悉昨日天氣較寒冷，特別穿著發熱背心及手套保暖，認為昨日不特別冷。

鄭先生與女友人結伴登山，他說自己元旦亦曾登山，惟當日因遊人太多而打道回府，昨日凌晨人流較少，登山不太麻煩。他說昨日天上有雲霧，濕度高，相信欣賞到結冰機會甚高。

天文台：結晶透明 並非結霜

天文台科學主任回覆本報稱，本報昨早拍得植物上的結晶較透明，應為結冰，並解釋昨早水氣充足，加上有微雨，水氣遇到冷凍表面會結冰，而霜的表面呈白色，故認為昨日並非結霜。