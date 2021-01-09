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教師墮樓案 指東華沒有效機制制衡校長 家屬方結案：前校長欠反省 仍在卸責

【明報專訊】東華三院李東海小學教師林麗棠前年3月在校內墮樓身亡的死因研訊，昨日已完成傳召證人，家屬一方隨即作出結案陳辭。家屬代表大律師批評前校長羅婉儀欠缺自省能力，事隔多月仍想推卸責任，斥她「根本係未學識呢一課」。大狀又稱，學校管理和文化出現很多問題才引致今次事件，認為事件主因是東華三院缺乏有效制衡校長的機制。

醫生：死者患抑鬱 無輕生念頭

最後一名證人、葵涌醫院精神科醫生陳卓姿昨供稱，死者林麗棠一直就抑鬱症覆診，她於2018年5月首次見林，林透露被校長責罵，工作壓力令她持續情緒低落，影響食慾及睡眠；但林不想請假，故陳只給她處方抗焦慮藥。林之後覆診3次，情緒穩定，沒有輕生念頭，亦沒有提及與校長的關係。

家屬代表大律師沈士文陳辭稱，毋庸置疑這是一宗自殺事件，而死者困擾必然和工作相關，尤其是澳門交流活動一事。他強調死者事發前曾5次求救，包括向同事哭訴、親赴東華三院總部求助、向妹妹發信息稱「唔想再見到校長醜陋嘅面孔」等，但可惜一切呼喊來得太遲。

律師質疑學務主任做法

「羊求救會唔會叫狼關顧羊」

沈續稱，東華三院在港服務多年，其精神是救急扶危，但諷刺的是，因學校領導層造成的壓力，犧牲了一名專業老師，與救急扶危背道而馳。他又說，學校強調尊重，但不同教師均表示不受前校長羅婉儀尊重，亦是一大諷刺。

沈提及，庭上有證人自言應為事件負上部分責任，反問「係咪有人欠缺自省能力？過咗20個月仍想搵藉口推卸責任？」他指羅將漏發通告的責任放在死者一人身上，因此事要求對方辭職是不合比例；又斥責羅沒有負起校長的領導責任，在墮樓事件後沒有處理家屬和師生情緒，逃避調查，「睇佢喺庭上嘅表達和盤問，佢根本係未學識呢一課」。

沈批評東華三院學務主任周志堅接見死者前後致電羅的做法，反問「你會唔會喺隻羊作出求救時，叫隻狼去關顧翻隻羊？」另外，沈認為匿名投訴能避免教師被秋後算帳，質疑東華三院對匿名投訴的處理。他又斥責校董會長期將學校管治責任推卸給校長，總結道「沒有制衡校長作風、管理文化，就係事件嘅主因」。

【案件編號：CCDI 206/19】

相關字詞﹕東華三院 羅婉儀 校長 林麗棠 教師墮樓 死因研訊 東華三院李東海小學

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