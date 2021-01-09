港聞

港聞二

科企：創科人才毋須駐內地

【明報專訊】政府冀以計劃鼓勵港青到大灣區內地城市任創科職位，有生物科技公司負責人認為，港青不適合在內地從事銷售相關工作，而涉及創科的亦毋須駐內地，故不會參與，又形容該計劃似乎是特區政府希望推動中港融合的「試水溫」項目；另有去年畢業的大學畢業生表示，在現時政治氣候下對該計劃頗反感，故不會參加。

畢業生稱因政治反感計劃不參加

於2020年由大學傳理學院畢業的張小姐，合資格參加計劃。她認為若要長駐內地，需視乎有否房屋資助等配套，她亦憂慮在內地相關工作資歷日後未必受香港企業認可，加上在現時的政治氣候下，令她對計劃頗為反感不會參加。

於中港兩地皆有業務的水中銀（國際）生物科技有限公司行政總裁杜偉樑表示，公司在香港僱有40人，逾半屬創科人員，另在內地僱50人負責營銷，他表示若聘請創科人員，該人根本不需駐內地；而若聘銷售人員在內地工作，則認為港青不諳內地環境、無相關人脈亦無競爭力，因此認為有關計劃不適用於其公司，故不會參與。杜又表示，若政府有意將香港打造為大灣區的科研中心，政府應吸引從事創科工作的青年長留香港，而非中港兩邊走。

杜表示，其公司每年僱用約15名應屆大學畢業生，入職約是1.4萬元，但願意中港兩邊走的港青為數不多，對於政府「大灣區青年就業計劃」要求以最少1.8萬元月薪聘請畢業生，他形容該計劃似是特區政府希望推動中港融合的「試水溫」項目，但認為藉推高大學畢業生月薪以吸引港青到內地工作做法「不健康」。

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