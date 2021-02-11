港青大灣區就業計劃 總商會會員將聘300人

政府昨公布，在香港及大灣區內地城市均有業務的企業可參加計劃；而在2019至2021年於大學或大專畢業、可合法在港受僱的香港居民亦可參加，但根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」的非本地畢業生則不符資格。

政府津貼每名額每月1萬元

計劃提供2000個名額，當中約700個是創科職位名額，應徵後者須獲頒科學、科技、工程和數學相關學科學位。政府按每名獲聘者向企業發放每月1萬港元津貼，最長18個月。非創科名額的獲聘人須長駐大灣區內地城市工作；創科獲聘者則須駐香港及大灣區內地城市各佔約6至12個月 。政府消息人士表示，冀透過安排創科獲聘者分駐兩地，將兩地技術及優勢互通互補，亦盼畢業生將內地科企技術帶返港。

網站啟動未列職缺

該計劃網站昨正式啟動，但沒列出相關職缺。據了解，勞福局及創科局早已接觸商界，部分反應積極，表示有意參與計劃，惟因港府需一視同仁，昨起才正式公開邀請所有企業參與，避免予人「偷步」誤解。

香港總商會宣布旗下會員公司包括長江集團、太古、匯豐銀行、花旗銀行、中電等企業，將提供約300個職位。總商會主席王冬勝表示，計劃對企業或畢業生創造雙贏。香港中華總商會亦表示將積極推動會員企業參與計劃。

匯豐發言人稱現計劃提供約100個職位，涵蓋不同業務和營運職能部門。新鴻基地產表示支持並參與計劃，又稱集團在廣州、中山等重點城市開發多個大型綜合房地產項目。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪稱，基金旗下投資大部分屬於創新科技企業，將會與投資組合內的公司商討，支持並鼓勵他們參與計劃。

粵港交流平台憂港企「交數」

港青或做雜務難發揮才能

有籌辦粵港青年交流平台、不願具名的負責人表示，企業均了解計劃屬中央及港府推展的戰略項目，對香港或內地政府邀請，兩地均有業務的企業難以推卻，憂慮企業因「交數」而提供職位，「可能只是雜務工作，讓他們坐夠數個月便當完成任務」，難讓港青發揮才能。