港聞

港聞二

港青大灣區就業計劃 總商會會員將聘300人

【明報專訊】政府昨推出「大灣區青年就業計劃」，邀請企業向2019至2021年畢業生提供大灣區內地城市就業職位。企業須確保獲聘者月薪不低於1.8萬港元，政府按每名獲聘者向企業提供每月1萬元津貼，最長18個月。計劃提供2000個名額，包括約700個創科職位。香港總商會稱旗下會員公司將提供約300個職位，認為企業和畢業生雙贏；亦有負責粵港青年交流平台的負責人憂企業迫於「交數」而創造閒職，未必能讓港青發揮。

政府昨公布，在香港及大灣區內地城市均有業務的企業可參加計劃；而在2019至2021年於大學或大專畢業、可合法在港受僱的香港居民亦可參加，但根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」的非本地畢業生則不符資格。

政府津貼每名額每月1萬元

計劃提供2000個名額，當中約700個是創科職位名額，應徵後者須獲頒科學、科技、工程和數學相關學科學位。政府按每名獲聘者向企業發放每月1萬港元津貼，最長18個月。非創科名額的獲聘人須長駐大灣區內地城市工作；創科獲聘者則須駐香港及大灣區內地城市各佔約6至12個月 。政府消息人士表示，冀透過安排創科獲聘者分駐兩地，將兩地技術及優勢互通互補，亦盼畢業生將內地科企技術帶返港。

網站啟動未列職缺

該計劃網站昨正式啟動，但沒列出相關職缺。據了解，勞福局及創科局早已接觸商界，部分反應積極，表示有意參與計劃，惟因港府需一視同仁，昨起才正式公開邀請所有企業參與，避免予人「偷步」誤解。

香港總商會宣布旗下會員公司包括長江集團、太古、匯豐銀行、花旗銀行、中電等企業，將提供約300個職位。總商會主席王冬勝表示，計劃對企業或畢業生創造雙贏。香港中華總商會亦表示將積極推動會員企業參與計劃。

匯豐發言人稱現計劃提供約100個職位，涵蓋不同業務和營運職能部門。新鴻基地產表示支持並參與計劃，又稱集團在廣州、中山等重點城市開發多個大型綜合房地產項目。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪稱，基金旗下投資大部分屬於創新科技企業，將會與投資組合內的公司商討，支持並鼓勵他們參與計劃。

粵港交流平台憂港企「交數」

港青或做雜務難發揮才能

有籌辦粵港青年交流平台、不願具名的負責人表示，企業均了解計劃屬中央及港府推展的戰略項目，對香港或內地政府邀請，兩地均有業務的企業難以推卻，憂慮企業因「交數」而提供職位，「可能只是雜務工作，讓他們坐夠數個月便當完成任務」，難讓港青發揮才能。

上 / 下一篇新聞

機場暴動罪成3人 囚4年3月至5年半 反修例暴動最重 官斥令港蒙羞
機場暴動罪成3人 囚4年3月至5年半 反修例暴動最重 官斥令港蒙羞
倡律政司早提判刑意見 官：咁咪唔會畀人有組織煽惑仇恨法官
倡律政司早提判刑意見 官：咁咪唔會畀人有組織煽惑仇恨法官
官提3選項：被殺、意外、存疑 周梓樂死因未裁決今續商
官提3選項：被殺、意外、存疑 周梓樂死因未裁決今續商
話你知：死因庭陪審團鮮「過夜」 首宗徐步高案
話你知：死因庭陪審團鮮「過夜」 首宗徐步高案
年宵停辦 花農嘆蝕300萬「想喊」 「不等於不去花墟」 醫生質疑難阻商場廟宇群聚
年宵停辦 花農嘆蝕300萬「想喊」 「不等於不去花墟」 醫生質疑難阻商場廟宇群聚
科興第三期臨牀保護率78% 未列測試者年齡副作用
科興第三期臨牀保護率78% 未列測試者年齡副作用
料過年前後可打針 每區中心日供2500劑
料過年前後可打針 每區中心日供2500劑
被問提供接種誘因 陳肇始：未必有用
被問提供接種誘因 陳肇始：未必有用
不明感染飈 張竹君：或街上人多傳播 稱疫情反覆感擔心 醫生籲控制假日人流
不明感染飈 張竹君：或街上人多傳播 稱疫情反覆感擔心 醫生籲控制假日人流
公院下周二有限度恢復陪產 陪產者須檢測陰性
公院下周二有限度恢復陪產 陪產者須檢測陰性
豐澤樓一家3口初確 流鼻水聲沙無求醫
豐澤樓一家3口初確 流鼻水聲沙無求醫
潘樂陶僭建上訴被駁回 判辭：泳池具一定永久性
潘樂陶僭建上訴被駁回 判辭：泳池具一定永久性
五成受訪護士擬移民 護協：似97年
五成受訪護士擬移民 護協：似97年
科企：創科人才毋須駐內地
科企：創科人才毋須駐內地
女友報警遭強姦 西九PTU男警停職
女友報警遭強姦 西九PTU男警停職
起重機負荷過重 墜支架擊中工人
起重機負荷過重 墜支架擊中工人
教師墮樓案 指東華沒有效機制制衡校長 家屬方結案：前校長欠反省 仍在卸責
教師墮樓案 指東華沒有效機制制衡校長 家屬方結案：前校長欠反省 仍在卸責
死者父親激動拍桌：個女一心一意培育後代，點解……
死者父親激動拍桌：個女一心一意培育後代，點解……
大帽山零下2.5℃ 植物結冰
大帽山零下2.5℃ 植物結冰
駐軍雷達站掛「聽黨話 跟黨走」簡體字標語
駐軍雷達站掛「聽黨話 跟黨走」簡體字標語
民政處拒處理重組警隊議案 申訴署：區議員投訴不成立
民政處拒處理重組警隊議案 申訴署：區議員投訴不成立
港懸浮粒子少兩成 路邊污染續差 臭氧二氧化硫未減 二氧化氮仍超標75%
港懸浮粒子少兩成 路邊污染續差 臭氧二氧化硫未減 二氧化氮仍超標75%
5年建10萬公屋 房委會儲備料降60億
5年建10萬公屋 房委會儲備料降60億
兩年涉15爆竊案 湖南匪幫落網
兩年涉15爆竊案 湖南匪幫落網
平治越斜坡撼屋邨 司機涉醉駕被捕
平治越斜坡撼屋邨 司機涉醉駕被捕
窺淫罪條例草案 擬今屆立會內提交
窺淫罪條例草案 擬今屆立會內提交
樂隊主音藏激光筆罪脫 官稱警處理證物不當
樂隊主音藏激光筆罪脫 官稱警處理證物不當
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】按機制減薪0.2% 區議員拖林鄭落水：一齊減！
【Emily】按機制減薪0.2% 區議員拖林鄭落水：一齊減！
【Emily】鍾錦麟靠哼林欣彤嘅歌捱過扣押
【Emily】鍾錦麟靠哼林欣彤嘅歌捱過扣押
【Emily】鬧官答問冗長 葉劉倡熄咪
【Emily】鬧官答問冗長 葉劉倡熄咪
【Emily】馬道立Last Day 職員列隊鼓掌歡送
【Emily】馬道立Last Day 職員列隊鼓掌歡送