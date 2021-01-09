五成受訪護士擬移民 護協：似97年

護協去年11月以問卷訪問684名護士，有六成半受訪者受聘於醫管局，逾一成在私院工作，其餘在衛生署、診所或社福機構等工作。調查結果顯示，9.9%被訪者正辦理移民手續，當中八成稱會在兩年內離開香港；另有43.9%被訪者正考慮移民，46.2%不會移民。最熱門的移民國家選擇為英國及澳洲。

5至10年年資 七成稱移民

年資5至10年的被訪護士最多人想移民，有七成上述受訪者表示考慮或正辦理移民。

護協主席源志敏擔心本港失去一群有護理經驗的護士，致青黃不接，出現斷層及人手不足，建議醫管局增加專科訓練。

而表示想移民的受訪護士最多來自危重病科及心臟科等。源志敏解釋，該些部門護士非常搶手，「全球都爭人」，比較多獵頭公司「挖角」。

九成人稱因政治社會因素

移民原因方面，考慮移民或正辦理移民手續的受訪護士當中有九成人指是由於政治及社會因素，其次是希望改善居住環境及子女教育。在伊院內科任職護士的護協中央秘書源文錦透露，有兩名同事在最近一年辦理移民手續，均與政治原因有關，他們有感言論自由受限制。