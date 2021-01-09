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潘樂陶僭建上訴被駁回 判辭：泳池具一定永久性

【明報專訊】律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，早前被揭發其屯門獨立屋外有僭建泳池，經審訊後被裁定一項違反《建築物條例》票控罪名成立，罰款2萬元。潘其後就定罪和判刑提出上訴。高等法院昨頒下判辭，認為涉案泳池符合「建築工程」的定義，亦具一定永久性，遂駁回上訴。

潘未回應會否上訴終院

上訴人潘樂陶被控2017年4月2日至2018年1月9日期間，身為屯門小欖樂翠街5號海詩別墅擁有人，明知未事先獲建築事務監督的書面批准及同意，便在該處展開或進行建築工程，即建造一個水池構築物，違反《建築物條例》第14（1）及40（1AA）條。涉案泳池的尺寸為2.5米闊、4.65米長、1.24米高。潘昨沒現身法庭，對於本報查詢會否向終審法院提出上訴，潘亦沒有回應。

就上訴方指出涉案泳池不涉建造工程或建築作業等工序，認為泳池不屬「建築工程」，高院法官杜麗冰在判辭表示，條例雖未有詳列何謂「建築工程」，原意亦只為適時擴大「建築工程」的定義。杜官又指出，條文已表明排水工程同屬建築工程，本案亦涉及建造木板圍繞泳池的工序，認為涉案泳池符合「建築工程」的定義。

官稱罰款2萬並非過重

杜官同意原審裁判官所指，雖然涉案泳池能被移動，拆除泳池本身亦非難事，但由於泳池同時被木板圍繞，令拆卸工程將牽涉重鋪路面的工序，加上泳池融入獨立屋的設計，認為泳池有一定的永久性（permanence），不屬臨時或輕便易攜的結構。

至於上訴方爭議本案定罪只屬「技術性」、潘樂陶只是初犯等，認為2萬元的罰款過重，杜官指出，本案控罪最高罰款為40萬元，認為本案罰款金額並非過重，亦沒原則上犯錯，遂駁回上訴。

【案件編號：HCMA 228/19】

相關字詞﹕上訴駁回 獨立屋 律政司長 鄭若驊 僭建風波 潘樂陶

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