豐澤樓一家3口初確 流鼻水聲沙無求醫

政府再向豐澤樓發強制檢測

彩雲（二）邨豐澤樓上月因污水樣本驗出對新冠病毒呈持續陽性，全幢大廈居民強制檢測，發現兩個單位共5名居民感染，港大團隊近日再次在豐澤樓污水連續2至3日驗出對病毒呈陽性，政府再度向大廈發強制檢測公告，昨日豐澤樓增3初步確診，來自同一家庭。

醫生籲有病徵要留神 盡快驗

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3宗個案在1月3日首次接受強制檢測，結果呈陰性，其中一人在1月5日流鼻水，另外兩人1月7日聲沙及喉嚨痛，3人在1月7日再檢測。張竹君呼籲即使病徵輕微也應盡早檢測，避免家居傳播。

近日天氣乾燥寒冷，易令人呼吸道出現輕微不適，呼吸系統專科醫生梁子超提醒市民，應該留意自己的病徵與以往冬天出現的病徵有何不同，例如有人冬日容易敏感、或有久咳問題，如果病徵與過往病徵有所不同，尤其突然味覺、嗅覺改變，或者病徵持續，例如往日冬天早上起牀容易打噴嚏，現在則持續不斷打噴嚏，喝了熱水保暖都沒有改善，就要特別小心，而若大廈有確診個案，更要留神，盡早接受檢測。

（疫情第四波）