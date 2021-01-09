公院下周二有限度恢復陪產 陪產者須檢測陰性

早產個案可酌情處理

歐陽錦全稱，所有產婦入院前須進行新冠病毒篩查，而陪產者須提供3日內陰性檢測試結果才可陪產，但不能是正在檢疫及隔離者。他建議，陪產者在孕婦足月時，可開始定期做檢測，進入產房時必須沒有發燒並佩戴外科口罩，以及穿著保護袍。

歐陽錦全籲陪產者定期檢測

若孕婦早產，如陪產者並非強制檢測大廈居民、無發燒、無接觸確診人士，沒有病徵，則能獲酌情處理陪產，但事後要盡快檢測並提交結果給醫院。他補充，孕婦要預留時間入院篩查，若作動後太遲入院，「作動兩個鐘頭就生的話，好抱歉真係安排唔到（陪產）」。

歐陽錦全表示，恢復陪產平衡對產婦生育過程的好處，以及控制感染的風險。他表示，在各項預防疫措施下，因陪產引致院內感染的風險很低，疫情初期亦有提供陪產服務，只是後來因疫情嚴重方暫停。他提醒，雖沒證據顯示孕婦感染的風險特別高，但孕婦應特別小心，盡量避免到人多的地方及注意個人衛生，若感不適應盡早求醫。

去年18確診孕婦分娩 嬰兒全陰性

歐陽錦全又表示，醫管局去年3至12月共接收27名孕婦確診個案，並在公立醫院治療，當中18人已在公立醫院分娩，醫管局亦已為該18名孕婦所生產的嬰兒做檢測，結果全為陰性。

（疫情第四波）