不明感染飈 張竹君：或街上人多傳播 稱疫情反覆感擔心 醫生籲控制假日人流

本港昨日新增45宗新型冠狀病毒確診個案，42宗屬本地感染，當中22宗為源頭不明，20宗與早前個案相關；其餘3宗為輸入個案；初步陽性個案約40多宗。翻查紀錄，過去一周源頭不明個案徘徊於5宗至16宗，其中3天只有個位數字，但昨日急升至22宗（見表）。對於源頭不明個案佔全部個案近半，張竹君認為疫情「似乎反覆」，但未知是否疫情反彈，「可能反映年底、年頭很多人在街上，有隱性傳播。雖然源頭不明不是個個都有聚會，但始終隱性傳播，可能就會傳多了給其他人士，不知怎樣就會感染了」。

梁子超籲市民減外出

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，在冬至及聖誕期間的感染的人「已經出現得七七八八」，現在這一批源頭不明個案應該是新年或新年後戶外被隱形傳播鏈感染的人，「新年過後，街道、商場的人愈來愈多，其實容易開始出現隱性傳播」，他又認為「咁多人出入商場等地，個個（確診者）都去過的話，點樣驗？驗唔到咁多」。他希望市民周末外出能盡量避免脫口罩拍照及聚集，「政府可能要考慮是否需要人流控制措施，特別假期時候，另外強制戴口罩的執法要從嚴」。

昨日新增個案中，有兩名分別在公院及私院任職的醫護人員，前者確診而後者初步確診，二人均感染源頭不明。其中在浸會醫院24小時門診部任職的護士，本月3日發病流鼻水，續返工至6日，當天發燒及失去嗅覺，返院檢測最後確診。浸會醫院稱，該名護士一直有穿適當保護裝，曾為3病人摘取鼻咽拭子樣本，護士確診後院方即時聯絡3名病人，成功接觸及檢測當中兩人，結果均為陰性；另一病人則在聯絡中；100名於門診部工作的醫護檢測全部陰性。院方即時為部門及區域消毒。張竹君表示，無任何人被界定為密切接觸者。

公院私院均有醫護中招

另外，將軍澳醫院一名手術室病人服務助理初步確診，醫管局總行政經理庾慧玲稱，該助理負責支援，包括協助病人轉身等，工作時有穿整齊個人防護裝，無接觸確診病人。他在1月6日不適，在普通科門診檢測，初步確診。1名員工曾與他共膳，被列密切接觸者須檢疫。院方會聯同衛生防護中心調查感染源頭。

昨再多3幢大廈納入強制檢測，包括九龍灣啟晴邨欣晴樓、大圍美田邨美秀樓及油麻地新填地街26號（見表）。群組方面，將藍隧道群組再增4宗確診，3宗為患者家屬，1宗工作人員，群組累計32宗。

明報記者

（疫情第四波）