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港聞二

被問提供接種誘因 陳肇始：未必有用

【明報專訊】港府購入3款新冠疫苗，有議員關注有市民不願接種，當局會否提供誘因，食衛局長陳肇始昨稱，先要了解不接種原因，若因害怕或不認識疫苗，提供誘因不一定有用。被問一旦很多人只接種某一疫苗，她認或有浪費。

飲食界議員張宇人昨在立法會衛生事務委員會會議，問當局會否提供接種疫苗誘因，並引述自由黨調查稱僅六成人願接種。他舉例，若食肆員工及食客接種，能否延長堂食時間，或容許接種者返內地毋須檢疫。陳肇始稱首先要了解不接種原因，若需誘因當然可考慮，但若是因不認識或害怕，「不一定誘因就有用」。

不排除有浪費 「預多好過預少」

保險界陳健波質疑，如很多人接種某疫苗，如何確保有足夠供應及減少浪費，陳肇始說採購「預多好過預少」，不排除會有浪費。

陳健波與民建聯葛珮帆關注社交媒體有不少疫苗錯誤信息或謠言，陳肇始說新聞處有留意到，如有不實言論會立即澄清。葛質疑是否靠新聞處闢謠便可，建議由專家即時回應。

民建聯陳恒鑌關注如何跟進沒遵強制檢測的疫廈居民，陳肇始稱民政事務總署會與房署、房協及大廈法團找出哪些人沒檢測，包括了解是否有些人行動不便或已搬離。她承諾會跟進。

追蹤接觸者的跨部門電子平台方面，陳肇始稱上月初大致完成開發，衛生署正試行以電子方式收集接觸者資料。衛生防護中心傳染病處主任張竹君於昨午記者會表示，電子平台會不斷更新及增加功能，例如現可查看社署或房署等部門資料，當有確診個案，可經平台找到地址對比有否出入，而平台剛成立，仍要與其他地方接軌。她透露，初步會由防護中心做第一層接觸追蹤，再交啟德指揮中心的紀律部隊查問密切接觸者。

（疫情第四波）

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