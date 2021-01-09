料過年前後可打針 每區中心日供2500劑

4類地點可打 網上可查中心疫苗牌子

食衛局長陳肇始、公務員事務局長聶德權昨晚與多個醫生團體和醫療機構會面，商討新冠疫苗接種計劃執行方法。與會的西醫工會會長楊超發說，屆時政府醫院和診所、私家醫院和診所、安老和殘疾人士院舍及每區一間疫苗接種中心，4類地點均能接種。

楊超發說，當局正招聘私家醫院或醫療集團承辦18個接種中心，目標朝8晚8運作，每間中心每日為2500人接種。他預料以此規模要逾6個月才能完成全民接種。楊又透露，當局會仿效早前社區檢測網上預約模式，讓市民網上預約接種兩劑疫苗，屆時可在系統查閱每間中心疫苗牌子。

副作用方面，卓健醫療執行醫務總監周一稱，港府會設機制監察副作用和會與大學合作，會作較長期監察。醫護誠信同行主席林哲玄說，嚴重即時併發症如休克、嚴重過敏都在15分鐘內發生，美國接種200多萬劑疫苗中，嚴重過敏反應僅100萬分之11，相信市民接種後起碼要觀察15分鐘，長者、慢性病患者更可能要30分鐘。

楊超發提出為私家醫生提供每劑接種約150元行政費，以及由當局統籌購買緊急情况下所需的腎上腺素，他稱會上當局未正面回應。

食衛局回覆，疫苗接種專責工作小組昨和醫療界別開會，向他們講述接種途徑和流程的策劃和安排，並聆聽意見，出席團體均支持接種計劃，且對協助接種反應積極和正面，政府會仔細考慮各意見。

（疫情第四波）