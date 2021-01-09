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港聞二

科興第三期臨牀保護率78% 未列測試者年齡副作用

【明報專訊】港府達成協議採購3款新冠疫苗，當中中國科興疫苗CoronaVac於巴西向1.24萬名醫護進行的第三期臨牀研究顯示，疫苗有效率為78%，100%防重症，但尚未公布不同年齡組群的有效率、副作用等，數據亦未經同行評審，且未整合印尼及土耳其的臨牀測試數據。港大學者薛達和中大專家許樹昌均認為保護效能不錯，但許相信若測試對象主要是醫護，或未有較年長者接種數據。藥劑師崔俊明則認為，以現有資料，另一款BioNTech／輝瑞／復星疫苗有較多長者上使用的數據，可成為首選為長者接種的疫苗。

主要測醫護 許樹昌憂欠長者數據

食衛局回覆稱，得悉科興疫苗在巴西臨牀測試的數據，衛生署已與科興接洽，以盡快取數據評估。

綜合路透社、彭博報道及巴西聖保羅州政府新聞稿，巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）公布，科興控股新冠疫苗「CoronaVac」的第三期臨牀試驗初步數據，約1.24萬名醫護參與，疫苗保護率為78%。計劃中共有218人感染，當中約160人是接受安慰劑，其他是注射疫苗。

稱100%防重症 巴西購億劑

接種疫苗後仍受新冠病毒感染者中，無人需住院或出現中至重症，只需門診治理，即100%預防中至重症。但彭博報道稱，有關公布未有包括注射人群的年齡分佈、保護率計算方法和副作用。路透社報道稱上述臨牀測試包括長者，但無提及人數和長者年齡。《紐約時報》昨報道，巴西衛生部長愛德華多．帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）表示，聯邦政府準備購買1億劑CoronaVac。

專家稱數字理想 需更資料供審核

港大微生物學系臨牀助理教授薛達認為，結果反映有關疫苗效能不錯，能減重症，料有助減醫院壓力和控制疫情，但仍待不同年齡組群的保護效能資料出爐。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在《千禧年代》稱，78%保護率頗理想，但如測試主要招募醫護，會以中年人為主，即年紀大或長期病患者未有數據。他又說，如果接受測試的年齡組群較闊會較好，例如BioNTech疫苗測試對象由18至85歲、牛津疫苗亦有4%參與者是70歲以上；但雖然科興可能沒招募較年長的人測試，不等於疫苗無效。

醫院藥劑師學會會長崔俊明則稱，港府另外達成協議採購的兩款疫苗中，BioNTech的第三期臨牀研究招募的長者最多，40%接種者逾55歲，亦包括60多至70多歲的長者；牛津疫苗則有20%接種者逾55歲。崔認為理論上BioNTech疫苗有較多在長者身上應用的數據，如本港首階段為長者接種疫苗時，可首選BioNTech。

藥劑師料BioNTech成長者首選

就科興疫苗78%有效率較BioNTech疫苗早前公布的95%為低，崔俊明指出，由於不同臨牀測試接種的人群年齡、是否有長期病等都有不同，有效率不能直接比較，現時只有傳媒轉述了科興疫苗在巴西第三期臨牀研究的初步數據，仍待受同行審查和刊登醫學文獻出爐，待公布接種人群年齡分佈、不同年齡層的有效率、副作用和預防無症狀感染有效率。不過，多名專家曾表示科興疫苗不必極低溫貯存，較適合帶到老人院替院舍長者接種。

許樹昌說，科興需再向衛生署提供更多疫苗詳情，包括抗體水平、副作用、保護率及成分等，據許理解，BioNTech疫苗下月底會有貨到港，上述科興疫苗則需更多資料審核，然後才有貨到。

（疫情第四波）

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