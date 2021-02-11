年宵停辦 花農嘆蝕300萬「想喊」 「不等於不去花墟」 醫生質疑難阻商場廟宇群聚

食環全數退費 稱擬商他處賣花

花市定於2月6至12日舉行，15場地共設1021個濕貨攤位，由於防疫，花市不設乾貨及快餐攤位。在離花市開檔不足一個月，政府昨晚稱以盡量減低傳播風險為由，取消花市及沙田車公誕新春市場。

食環署會以書面方式通知攤位檔主有關決定，並全數退還攤位使用費。署方表示，將與業界主要持份者會面，在防疫抗疫前提下探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方售花，盡量減低取消年宵的影響。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，市民在新年不能去年宵，「不等於不會去花墟」，質疑政府如何控制商場、花墟、超級市場等聚集，「例如市民會去祈福，應該如何做？需要控制？」他認為，政府可考慮和商界討論，控制商場人流，並提醒市民盡量分散時段去花墟等人多擠迫之地，「人多聚集的黑點，就盡早告訴大家不要湧過去。」

一眾本地花農則苦不堪言。有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍表示，原本在維園投了14檔，屯門投得兩檔，預計出售3.2萬株蘭花，但現時花市取消，心血毁於一旦，「一年種到尾就是得年宵」，估計損失逾320萬元，更未計算批發生意下跌。楊小龍說「講到想喊」，未知如何散貨，希望政府體諒花農損失，提供適當補貼。

花農批倉卒 另覓場所「想就簡單」

至於政府擬協助花農在其他地方賣花，楊小龍直斥「坐在寫字樓的人，想就簡單」，實際運作非常困難，質疑「只在屋邨擺檔，熟客找不到我，我們又未必找到想買花的人」，根本未能幫助花農。

主要售桃花的陳家園負責人陳小姐說，投得荃灣沙咀道遊樂場花市兩檔，以往九成生意來自年宵，現時至少損失數十萬，批評政府倉卒取消年宵，「根本無想過本地花農生意」，本地客喜歡在年宵揀花，既方便又快捷，「合心水就取走」，很少人山長水遠入園內選花，失去年宵將難以挽回生意。她認為疫情漸緩和，場內又不能飲食，入場市民要戴口罩，傳播風險低，不必取消活動。

另一名本地花農芙蓉山新村負責人邱先生說，記憶中近半世紀未曾取消年宵，今年失去傳統慶祝活動，感到非常可惜，認為政府可控制人流，未必要取消。

鄉議局盼續車公廟求籤傳統

在維園擺檔的支聯會，秘書蔡耀昌則表示，往年靠年宵籌款數十萬元，佔全年收入逾一成，影響不算太大，但失去宣傳機會。

除了花市，每逢新春，廟祠一向人頭湧湧。鄉議局副主席莫錦貴稱，過去數十年在農曆新年到車公廟求籤，不希望今年中斷傳統，負責統籌求籤的沙田鄉事委員會正研究做好防疫措施下前往車公廟求籤，預計月中會公布安排。

每年年三十晚吸引不少善信爭上「頭炷香」的黃大仙祠，負責管理的嗇色園表示，正為新春善信入祠做好準備，特別是防疫措施，但視乎臨近新春前疫情及政府最新措施再決定。

明報記者

（疫情第四波）