官提3選項：被殺、意外、存疑 周梓樂死因未裁決今續商

官：裁被殺須「唯一無可抗拒推論」

陪審團昨日退庭逾7個小時，周梓樂父母下午外出用膳後，便在會議室內等候裁決消息，兩人臉露倦容。曾出庭作供的義務急救員曾朗軒、白帽少年崔家朗、數十名旁聽者和記者亦在庭外等候。

死因庭經過28天、歷時約6周的聆訊，裁判官高偉雄昨向陪審團提供3個裁斷選項。裁判官首先表示，經深思後認為可給予「非法被殺」選項，惟陪審員考慮所有間接及環境證供後，要肯定周梓樂是非法被殺，得出「唯一無可抗拒的推論」才可達成此裁決。

裁判官稱，綜合醫生及法醫證供，周梓樂非法被殺的唯一可能，是有人將他的頭固定在平面，然後用大型鈍物如磚頭襲擊其頭部右方，再將他拋下涉事停車場的2樓；而周頭部着地的位置，剛好與受襲的右前額一致，同時行兇者須計算到閉路電視的盲點，以及在短時間內清理現場。

至於第二個選項是「死於意外」，即陪審團接納周梓樂誤以為3樓與2樓外圍一樣有行人路，所以自行跨過矮牆跌下。裁判官稱此裁決只需考慮「相對可能性」，即發生意外比其他情况的可能大。

稱沒證據基礎向警武力提建議

最後選項是「存疑裁決」。裁判官稱，若陪審團認為庭上沒有進一步證供揭示死亡情况，即不知道為何周梓樂由2樓高層走上3樓後墮下，或完全不知他何時何地受傷，可裁斷死因存疑。裁判官表示此選項並不理想，但陪審員連日聽取證供，法庭「信任你哋嘅智慧」。

裁判官要求陪審團從「三部曲」逐步思考3個選項，即首先考慮周梓樂是否死於非法被殺，再考慮是否死於意外，如果最後無法得出結論，才可以作出存疑裁決。

陪審團除了裁定死因，亦可提交建議，由死因庭轉介相關部門跟進。裁判官表示建議旨在防止類似事件再發生，「縱使調查有不足之處，都唔係陪審團建議」。裁判官提及，由於無證供顯示周梓樂受到催淚彈污染，或者當日有人因催淚彈而感不適，陪審團沒有證據基礎向警方使用武力的情况提出建議。

陪審團到高院過夜 不可對外通訊

裁判官完成引導陪審團後，5名陪審員昨早10時起退庭商議，至下午5時再度開庭。首席陪審員確認各人仍在商討證供，裁判官遂指陪審團已商議約6個小時，應稍作休息，會安排陪審員前往高院休息室留宿一晚，由法庭提供晚膳、日用品和更換衣物，其間陪審員不可與家人通訊，今早繼續商議。

【案件編號：CCDI932/19】

（死因研訊第28天）

（反修例風暴）