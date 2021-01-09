倡律政司早提判刑意見 官：咁咪唔會畀人有組織煽惑仇恨法官

辯方為首被告賴雲龍求情時說，事件對公眾滋擾及社群影響不大，因事發時機場早已停擺。李官隨即說，上訴庭有案例，社運案件判刑須考慮對社群影響，若他接納辯方此說法，「我就真係錯到無可再錯」，「你都知𠵱家基層法官嘅情况幾咁嚴峻㗎啦」、「陣間又有啲政客話要司法改革」。李官又提及上訴庭副庭長楊振權以往只會以「觀點與角度」評論下級法官判刑，「邊會話錯到無可再錯」。

另就次被告畢慧芬腦部病患及重犯暴動罪，李官多次要求控方給予刑期上的意見，不過控方僅表示同意李官的觀察，又稱須遵守律政司的檢控守則，難提供更多協助。李官隨即說，律政司傳統上不就刑期提意見，案件上訴時才積極陳辭，質疑「點解唔畀我哋（原審法官）拿揑得準確啲？咁咪唔會畀人有組織煽惑他人仇恨法官」，又指律政司「一塊鐵板咁，都唔知邊個要改革」。

另外，李官昨宣讀判刑後特意發表「致謝動議」，除感謝控辯雙方、傳媒，又感激警方在本案「好勤力」，「好少被告對警隊無不當的指控」，希望負責本案警員「樹立好榜樣，與同事分享經驗」。

翻查資料，33歲庾家駒在前年6．12衝突中，承認非法集結罪，判囚14天。律政司覆核刑期成功，庾被上訴庭改判囚7個月，當時上訴庭法官彭偉昌指原審裁判官「錯到無可再錯」。

（反修例風暴）