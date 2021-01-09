機場暴動罪成3人 囚4年3月至5年半 反修例暴動最重 官斥令港蒙羞

3名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（25歲）、兼職司機及建築工人何家樂（30歲），早前同被裁定各一項暴動及襲擊致造成身體傷害罪成，畢另被裁定一項非法禁錮罪成，賴則承認各一項普通襲擊及阻礙公職人員罪，何另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

此案警方主管、商業罪案調查科偽鈔組高級督察張文翰表示歡迎法庭裁決，會繼續調查事件，不排除拘捕更多人。對於案中第四被告黃逸豪（29歲）被裁定非法集結、非法禁錮不成立，張表示會與律政司研究判辭，考慮是否上訴。

官：令付國豪驚慄50分鐘

毁和平示威之都聲譽

法官李慶年判刑時先強調，法庭處理本案不考慮政治因素，又指無論個人理念多崇高，一旦用暴力解決問題，道理便變歪理，「若以罪惡來企圖消滅仇敵，只會產生更多罪惡」。

李官稱，本案案發時有數十人先質疑事主付國豪的身分，繼而對付施以禁錮、侮辱、謾罵、毆打等「濫用私刑式的不文明行為」，令付有「50分鐘的驚慄」，即使規模上難與2016旺角大衝突等暴動案比較，但同樣有示威者「以眾凌寡」的性質。李官續稱，雖然案發地點為機場，遠離市區和民居，但機場同時為香港通往世界的窗口，亦是香港地標之一，因此事件令港人心傷及蒙羞，亦令世界質疑香港是否仍然安全，港人建立和平示威之都的聲譽也被即時摧毁。

李官形容激進示威者當時是「被狂莽征服理智，行為瘋狂」，他們除繼續襲擊已倒地的付國豪及阻礙救援外，更幾乎波及時任立法會議員郭家麒及張超雄等前來勸阻的人，因此本案比一般街頭暴動案嚴重。

對於各被告在案中的角色，李官同意3人並非領導者，但仍各有嚴重情節，例如畢慧芬及何家樂將付國豪從行李車拉出來，促成賴雲龍及其他示威者「暴打」付，而賴隨後亦有阻礙救護員拯救付。

另外，就何家樂另承認前年8月25日在其車上管有摺刀、彈射器連同彈珠、伸縮棒和兩支激光筆，李官指從他車內有其他物品如戰術頭盔、對講機、盾牌等，顯示他是「走在最前線和帶有領導角色的暴力抗爭分子」。

李官在衡量各控罪後，判處賴雲龍共4罪監禁5年3個月；兩罪罪成的畢慧芬監禁4年3個月，當中3年與她另一案服刑中的刑期分期執行；3罪罪成的何家樂則監禁5年半。

【案件編號：DCCC812/19】

明報記者

（反修例風暴）

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