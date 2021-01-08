【Emily】抽水美國國會衝突 建制話似曾相識

2019年7．1，有示威者衝擊立法會，喺警察撤走後闖入大樓。行會成員湯家驊喺fb話，「這些情景似曾相識...噢！原來是美國！奇怪！為何沒人譴責黑警暴力，為爭取『民主選舉』的英雄義士打氣呢....」。有網民留言同湯家驊講：「可能你忘記咗美國人係可以攜帶槍械」，危險程度比香港大得多。

民建聯張國鈞形容，大家都話衝入議會「表達訴求」，美媒就話衝入美國國會嘅係「暴徒」，但衝入香港立法會嘅就叫「示威者」，揶揄係雙重標準，「唔知道香港班反對派會唔會譴責CNN」。

沈旭暉：闖會議圖阻民主結果與佔領立會性質不同

學者沈旭暉就話，佔領美國國會同香港7．1佔領立法會，「一個是在休會期間，彰顯政權的程序不公義，現在證明立法會確是形同虛設；另一個是在會議期間，防止已經符合通過民主程序的結果出現」，將兩者相提並論係十分唔正當嘅比較。