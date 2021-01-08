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【Emily】抽水美國國會衝突 建制話似曾相識

【明報專訊】美國國會確認總統選舉選舉人團投票結果時，有總統特朗普嘅支持者闖入國會大樓。香港建制派喺facebook紛紛抽水，話畫面同2019年7月1日香港示威者佔領立法會相似。工聯會陸頌雄話，分別係美國警察用實彈射殺示威者。全國政協副主席梁振英提到，有闖入美國國會嘅示威者中槍不治，「作為示威者，你寧願在香港示威還是在美國示威。梁繼平肯定不會衝入美國國會」。

2019年7．1，有示威者衝擊立法會，喺警察撤走後闖入大樓。行會成員湯家驊喺fb話，「這些情景似曾相識...噢！原來是美國！奇怪！為何沒人譴責黑警暴力，為爭取『民主選舉』的英雄義士打氣呢....」。有網民留言同湯家驊講：「可能你忘記咗美國人係可以攜帶槍械」，危險程度比香港大得多。

民建聯張國鈞形容，大家都話衝入議會「表達訴求」，美媒就話衝入美國國會嘅係「暴徒」，但衝入香港立法會嘅就叫「示威者」，揶揄係雙重標準，「唔知道香港班反對派會唔會譴責CNN」。

沈旭暉：闖會議圖阻民主結果與佔領立會性質不同

學者沈旭暉就話，佔領美國國會同香港7．1佔領立法會，「一個是在休會期間，彰顯政權的程序不公義，現在證明立法會確是形同虛設；另一個是在會議期間，防止已經符合通過民主程序的結果出現」，將兩者相提並論係十分唔正當嘅比較。

相關字詞﹕拜登 特朗普 美國總統大選2020 總統大選 美國警察 佔領立法會 美國國會

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