港聞

港聞二

古諮會前委員質疑：皇后碼頭事件至今 未見文物保育政策

【明報專訊】深水埗主教山配水庫清拆工程令百年水庫曝光，香港建築師學會昨舉行座談會，有古物諮詢委員會前委員認為，政府應檢討評核機制及內部溝通，並提及政府早於皇后碼頭事件察覺沒有文物保育政策，質疑是否10多年後仍未有定案。

古諮會前委員、資深建築師林雲峯說，事件反映政府各部門對古蹟抱有「唔好搞佢」心態，蓄水池圖則顯示範圍較兩個籃球場大，不會是「水缸」。他認為政府應避免重蹈覆轍，檢討評核機制及內部溝通。

倡加入公眾參與機制

另外，林說政府現時沒有公眾參與古蹟保育的政策，亦無文物保育政策，建議加入公眾參與機制，讓社會關注文物。他希望政府確保蓄水池結構安全後，加鐵梯及打燈，盡快讓公眾進入了解，並重提當年皇后碼頭事件，時任民政事務局長何志平與古諮會討論本港未有文物保育政策，不知如何處理事件，問政府「過了十幾年後有答案未呢？」冀各界跟進。

另一名古諮會前委員林中偉批評政府「後知後覺」，歷史評級不應只看建築特色及年份，應以整個系統檢視其重要度，例如今次蓄水池是九龍重要的配水系統。他建議政府在每區設立資料庫，蒐集民間資料，協助城市規劃及保育工作。

至於保育方向，港大房地產及建設系助理教授余家聲認為，現仍未了解建築物結構安全及當區居民意見，決定保育方案言之尚早。對於政府早前說不排除納入活化歷史建築計劃，余說該計劃未能顧及當區居民需要，政府應考慮不同用途。

香港建築師學會古蹟及文物保育委員會前主席周寄欣建議，若建築物確定安全，可改建成公園，讓歷史融入生活。香港建築師學會會長蔡宏興期望未來舉行建築設計比賽，增加公眾參與。

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