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丘成桐：中國太着重應用 基礎科學最重要

【明報專訊】「中國仍然太注重應用科學，基礎科學才最重要。」港產國際知名數學家丘成桐2008年起於內地辦「丘成桐中學科學獎」，推廣基礎科研。比賽舉辦逾10屆，丘成桐說，內地學生由最初不認識微積分，到近年已會應用微積分於不同問題上，是一大進步；惟認為中國人「急功近利」，建議投放更多資源及時間發掘有科學才能的中學生。

內地辦「中學科學獎」 推廣基礎科研

內地科技發展迅速，創新應用普及，丘成桐認為，只投資在應用科研並不足夠，建議內地同樣重視基礎科研。他以麻省理工學院、柏克萊大學、史丹福大學等名校為例，剛成立時均以應用科研開始，後來發現一流技術須建基於基礎科研，才引入多名數學家，從技術原理入手發展應用，「很多重要的工程問題均由純科學家提出解決方法」。

丘成桐說，基礎科研往往十年八年才有成果，應用科研則在別人的基礎上發展，兩三年就有進展，認為「中國人急功近利」，故他舉辦大型科學比賽，從中學階段起培養對基礎科研的重視。對於特區政府的《施政報告》提出動用20億元推「傑出創科學人計劃」，招攬海外學者回流本港大學做基礎科研，丘認為撥款不足，亦未知如何界定「傑出創科學人」，冀政府更尊重學者。

培正生抽象代數研究 奪數學組銀獎

「丘成桐中學科學獎」至今設數學、物理、化學、生物、計算機科學及經濟金融6範疇，兩年前起香港學生可經亞洲賽區參賽，與內地及北美賽區學生比賽。今年香港學生於數學組奪得佳績，包辦亞洲賽金、銀及優勝獎；金獎得主、培正中學中五生羅安琪憑其關於抽象代數的研究「有限群的i-交換機率」，再於總決賽中奪得數學組銀獎。羅安琪認為，數學研究的魅力在於探索未知的過程。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕基礎研究 丘成桐中學科學獎 丘成桐科學獎 丘成桐 創科線 創科線

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