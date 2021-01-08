丘成桐：中國太着重應用 基礎科學最重要

內地辦「中學科學獎」 推廣基礎科研

內地科技發展迅速，創新應用普及，丘成桐認為，只投資在應用科研並不足夠，建議內地同樣重視基礎科研。他以麻省理工學院、柏克萊大學、史丹福大學等名校為例，剛成立時均以應用科研開始，後來發現一流技術須建基於基礎科研，才引入多名數學家，從技術原理入手發展應用，「很多重要的工程問題均由純科學家提出解決方法」。

丘成桐說，基礎科研往往十年八年才有成果，應用科研則在別人的基礎上發展，兩三年就有進展，認為「中國人急功近利」，故他舉辦大型科學比賽，從中學階段起培養對基礎科研的重視。對於特區政府的《施政報告》提出動用20億元推「傑出創科學人計劃」，招攬海外學者回流本港大學做基礎科研，丘認為撥款不足，亦未知如何界定「傑出創科學人」，冀政府更尊重學者。

培正生抽象代數研究 奪數學組銀獎

「丘成桐中學科學獎」至今設數學、物理、化學、生物、計算機科學及經濟金融6範疇，兩年前起香港學生可經亞洲賽區參賽，與內地及北美賽區學生比賽。今年香港學生於數學組奪得佳績，包辦亞洲賽金、銀及優勝獎；金獎得主、培正中學中五生羅安琪憑其關於抽象代數的研究「有限群的i-交換機率」，再於總決賽中奪得數學組銀獎。羅安琪認為，數學研究的魅力在於探索未知的過程。

明報記者 林穎茵