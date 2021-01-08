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砸康宏辦事處 7人被捕 疑事涉股東利益受損 黑幫受僱犯案

【明報專訊】康宏環球灣仔辦事處去年11月遭人擊毀玻璃門及幕牆，灣仔警區情報組及反三合會行動組人員經閉路電視片段鎖定涉案人，前日下午拘捕7人。警方表示，涉案公司案發前曾舉行特別股東會。據悉，事件與股東利益受損有關，相信有人聘用黑幫犯案。

南亞漢槌擊玻璃幕牆及門

去年11月28日凌晨零時05分，灣仔莊士敦道68號康宏環球辦事處正門玻璃幕牆及玻璃門，遭兩名南亞裔男子以鐵槌擊碎。警方調查發現，案發前兩日上址曾召開特別董東大會，但受疫情影響，無法容納所有股民參與，會議未正式進入規程內容已腰斬。

警方根據閉路電視片段分析，鎖定5男2女涉案，當中3名南亞裔男子及2名中國籍男子案發前一日曾到上址勘察，並將犯案工具藏於後巷。警方留意到案中兩名中國籍男子乘私家車出行，按車主及司機資料鎖定涉案人。

警：投資失利應正途追討

警方前日下午行動，於各區拘捕年齡介乎23至47歲的5男2女，當中3名南亞裔男子涉嫌刑事毁壞，4名本地男女則涉嫌串謀刑事毁壞，部分被捕人有三合會背景。警方指出，如市民投資失利應循合法途徑追討賠償，又稱本案明顯涉及三合會元素，相信有人聘用涉案南亞裔男子作違法行為。

康宏環球去年11月舉行特別股東會（EGM），表決罷免李晉頤及林國昌以外的現任董事會成員，以及委任第二大股東郭曉群，及由其提名的港鐵前主席馬時亨和立法會議員石禮謙入董事會等議案，會議開始3至4分鐘，便因雙方爭拗而終止。

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