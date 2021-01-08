涉准在囚者用手機 兩懲教助理控失當

被告依次為一級懲教助理楊敬倫（43歲）、二級懲教助理李浩維（26歲）、在囚者劉燕俊（28歲）、釋囚張銳明（36歲）和林翰祺（23歲）。據了解，第三被告將於後日出獄。

有被告交手機USB線予在囚者

首項控罪涉首被告和第三被告，他們被控去年7月16日至10月23日期間，首被告身為塘福維修組的主管，縱容第三被告在塘福懲教所內管有和使用一部手機，以及協助對方改善該手機儲值卡信號的接收情况。

第二項控罪則涉次被告、第三至第五被告，他們被控於相同時段，次被告身為塘福維修組的主管助理，縱容第三被告在塘福懲教所內管有和使用一部手機，及為他引進未經授權的香煙。

據了解，有被告將手機、USB充電線和香煙交給涉案的在囚者使用，該在囚者亦曾要求被告為他充值電話卡，亦經常在被告面前使用電話。

【案件編號：WKCC 64/21】