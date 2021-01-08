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律師問事發後沒向家屬解釋 羅：被視兇手情緒崩潰

【明報專訊】教師林麗棠去年在校內墮樓身亡，家屬代表律師昨日盤問前校長羅婉儀時，指她事後沒有面對傳媒及向家人解釋，又沒有處理師生情緒，質問她事發後身在何處。羅稱因被起底及被視為兇手而承受巨大壓力，導致情緒崩潰。律師又指，羅早前入稟勞資審裁處向學校追討賠償，質疑她作證時會迴避提及工作出錯，證供不可信。

羅憶述，她事發當日及翌日仍有回校工作，但之後「行路變到好慢，瞓唔到」，需求醫接受輔導。她原本想出席死者的法事，但輔導員叫她不要出席，情緒崩潰入院兩星期，一直休假至7月，最終被法團校董會解僱。羅又稱事發後被起底，「話我係殺人兇手，害死林老師」，壓力很大。

代表家屬的大律師沈士文向羅指出，她事後沒有面對傳媒及家人，又沒有處理師生情緒以及向東華三院交代，羅表示難以接受同事過世的事實，「情緒collapse咗」，而且害怕回校會剌激同事，「返到學校都唔會有人接納我」。沈大狀再追問「咁3月6日（意外發生當日）前你有冇精神問題要睇醫生？」，羅稱沒有。

沈續稱，羅早前入稟勞資審裁處，指控學校法團校董會無理解僱，以追討薪金，問羅是否有此事，羅拒回應。翻查資料，去年羅婉儀入稟追討法團校董會直至退休為止的薪金，以及要求復職，案件待死因研訊完結後再訊。

相關字詞﹕羅婉儀 校長 林麗棠 東華三院李東海小學 教師墮樓 死因研訊

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