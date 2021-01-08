律師問事發後沒向家屬解釋 羅：被視兇手情緒崩潰

羅憶述，她事發當日及翌日仍有回校工作，但之後「行路變到好慢，瞓唔到」，需求醫接受輔導。她原本想出席死者的法事，但輔導員叫她不要出席，情緒崩潰入院兩星期，一直休假至7月，最終被法團校董會解僱。羅又稱事發後被起底，「話我係殺人兇手，害死林老師」，壓力很大。

代表家屬的大律師沈士文向羅指出，她事後沒有面對傳媒及家人，又沒有處理師生情緒以及向東華三院交代，羅表示難以接受同事過世的事實，「情緒collapse咗」，而且害怕回校會剌激同事，「返到學校都唔會有人接納我」。沈大狀再追問「咁3月6日（意外發生當日）前你有冇精神問題要睇醫生？」，羅稱沒有。

沈續稱，羅早前入稟勞資審裁處，指控學校法團校董會無理解僱，以追討薪金，問羅是否有此事，羅拒回應。翻查資料，去年羅婉儀入稟追討法團校董會直至退休為止的薪金，以及要求復職，案件待死因研訊完結後再訊。