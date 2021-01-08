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教師墮斃案 否認言語不尊重教師 前校長認叫死者辭職：一時衝動

【明報專訊】東華三院李東海小學教師林麗棠的死因庭昨進入第7天研訊，時任校長羅婉儀出庭作供。她供稱事發前召見死者，承認曾向對方稱「下次再犯可能公積金不保，會唔會考慮辭職？」但強調是一時衝動，並非想逼走死者。她一概否認作供教師於庭上指出她不尊重教師的言論，明言指控失實，又稱「我真係唔明白點解佢哋會咁講」、「我都想畀人接納」。

羅婉儀憶述，事發前一星期她因漏發通告一事召見死者，但死者因病聲沙未能回答，其間她向對方說：「如果你再犯呢啲咁嚴重錯誤，真係公積金都不保，你會唔會考慮辭職？」羅強調，自己當時壓力亦很大，該話是一時衝動，並非實際要死者辭職。

研訊主任問羅她語氣如何，羅形容是「口脗擔心，少少哀求」，不是責備死者，而死者當時有臉紅，但沒有哭。其後她指示死者以書面報告交代事件，事發前一天，她再次接見死者討論工作安排，形容自己「完全冇惡過」，當天的溝通「處理得好好」。

被問到很多證人均指她不尊重教師，羅堅稱從沒說過證人指稱她的失言說話，例如「你未夠班唔好同我講嘢」，亦否認曾對死者說「收聲！唔好駁嘴」，因死者從來不會駁她嘴。

稱積極與同事溝通 會帶手信分享

就持份者問卷評分低，羅自言一直積極與同事溝通，又嘗試調動開會時間以紓緩教師壓力。她又稱，「中國人文化係透過寒暄、請食嘢建立關係」，強調自己會在外遊後帶手信與同事分享。

家屬代表律師在開始盤問前，先向羅表示：「今日是林老師過身第20個月，在李東海小學，尊重和承擔責任是重要的價值」，「作為貢獻教育的人，我希望你可以真誠回答我問題」。

承認漏發通告未嚴重至需辭職

律師向羅表示，其證供給人的感覺是死者墮樓一事與她無關，羅回應稱她的「辭職說話」可能令事主擔心，除此以外「諗唔到有其他事」，但她同意漏發通告一事未嚴重至要死者辭職。律師又質問羅，眾多教師在宣誓下作供，異口同聲指控她言行惡劣，羅重申教師指控失實，「我真係唔明白點解佢哋咁講」。

律師批評，羅只着眼達到指標，強推政策，急於求成；又經常當眾責罵教師，導致他們長期受壓，違反教育專業守則。羅否認自己的管治方式有問題。

教協代表律師質疑，羅就漏發通告一事只叫死者撰寫報告，卻沒有叫同樣有責的副校長鄭月嫦及主任吳銘暉提交報告，羅辯稱「只係未叫到啫」。聆訊今續，將傳召最後一名證人，精神科醫生作供。

【案件編號：CCDI 206/19】

相關字詞﹕羅婉儀 校長 林麗棠 東華三院李東海小學 教師墮樓 死因研訊

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