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港聞二

性商店網售迷姦藥 中港拘11人

【明報專訊】有不法分子以性商店名義於網上售賣迷姦毒品，警方聯同內地執法部門採取行動，拘捕11人涉嫌串謀販毒等，檢獲逾1800件含有迷姦成分的毒品及貨品，總值逾72萬元。警方相信，相關貨品由內地分銷至港澳台等地，涉案犯罪團伙已被搗破。

被捕7男4女介乎20至33歲，8人為內地人，其餘3人為本地一間性商店負責人、網店合伙人，以及一名協助取貨及速遞的男子，他們涉嫌串謀販毒及非法銷售第一部毒藥。

8內地人 檢72萬元貨

警方發現有人於網上發帖稱可售賣含迷姦成分貨品，包括迷姦水、「啪啪粉」等，並稱使用後可令人神志不清及失去記憶。警方經調查相信，該批貨品由內地分銷至港澳台等地，遂聯同廣東省公安廳展開執法行動。

內地執法人員於清遠搗破涉案犯罪團伙，拘捕8人。本港警方再於周二在太子大南街一速遞站外拘捕28歲陳姓男子，於其寄出的包裹檢獲兩支迷姦藥及一些含第一部毒藥的壯陽藥。

探員後於將軍澳拘捕涉安排收款及速遞的梁姓28歲男子，並於觀塘駿業街一商廈拘捕28歲陳姓性商品店舖男負責人，檢獲13支迷姦藥、175盒含第一部毒藥粉末及40粒威而鋼。探員另於葵涌葵定路一工廈單位檢獲800支迷姦藥、76盒含第一部毒藥粉末及750粒威而鋼，行動中檢獲貨品總值逾72.4萬元。

警方網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪指出，被捕人涉以性商店名義於網上羅列產品效果吸引顧客。警方指出，相關毒品及貨品無色無味，若混入食物或飲品較難察覺，提醒如有人提供食品或飲品應加倍留意。

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