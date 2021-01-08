港聞

港聞二

多議員建議調整稅制 謝偉銓倡增值稅代辣稅

【明報專訊】2021/22年度《財政預算案》正諮詢，6名建制派功能界別議員昨會見財政司長陳茂波。多名議員提及稅務調整，建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓建議，調高股票交易印花稅及博彩稅、深化累進利得稅，讓高盈利額的企業能者多付，微利的中小企減輕稅務負擔。他又建議研究引入物業資產增值稅，取代現有的樓市特別印花稅「辣招」。

姚思榮倡再推「保就業」 陳建波撐擴闊稅基

旅遊界姚思榮認為，需逐步調整稅項讓市民適應，建議向盈利達1億元以上的公司加徵利得稅。姚建議，若第一季疫情仍未受控，應推出新一輪「保就業」，從外匯基金逾8000億盈餘中，預留部分用於保就業或振興經濟的發展項目。姚引述陳茂波表示，外匯基金關乎香港聯繫匯率，不能輕易亂動，但說陳對「保就業」計劃持相對開放的態度。

保險界陳健波支持稅制改革，他建議擴闊稅基，並讓高收入者多付稅項，以減低中產負擔，並利用稅制推動經濟和產業發展；他另建議寬減薪俸稅和差餉等。

謝促擴驗渠管計劃 百億設維修基金

陳茂波早前估計，新一份預算案難免赤字，但仍會維持逆周期財政政策。謝偉銓認為，當私人市場經濟萎縮，政府更不應「閂水喉」，應在資源許可下加大公共投資，藉此創造就業及刺激經濟，他期望預算案能繼續投資基建。覓地建屋方面，謝建議為「明日大嶼願景」探討多元融資方案，並重新檢視部分新界土地的用途和發展密度，包括郊野公園邊陲地帶等。

另外，謝偉銓要求政府擴大私樓外牆渠管檢驗計劃，資助業主提升防疫設施，並注資100億元成立「樓宇維修保養基金」，特別鼓勵「三無大廈」維修公用地方，緩解樓宇老化問題。

相關字詞﹕印花稅 稅務調整 謝偉銓 財政預算案

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