污水再驗出病毒 彩雲邨豐澤樓二度強檢

或首次強檢有人病毒量低未驗出

上月28日港大團隊公布發現豐澤樓連續5日4個污水樣本對新冠病毒呈陽性，令政府首次向零確診大廈發強制檢測公告。其後政府再度要求上月15至28日曾逗留豐澤樓逾2小時者，本月6至9日再檢測。徐德義表示，豐澤樓完成首次強制檢測後，相隔數日港大團隊再發現大廈污水樣本連續2至3日驗出陽性，雖然早前逾九成居民已檢測，但可能有人在首次檢測時未病發，病毒量較低而未能驗出，故專家建議居民做多次檢測。

會否追究未驗15% 局方稱屬初步數字

政府早前向42幢大廈發出強制檢測公告，民政事務總署稱透過流動採樣站或社區檢測中心強制檢測的市民，佔相關大廈居民近85%。被問會否追究未檢測的15%居民，徐德義稱此屬民政事務總署初步估算，有些居民可能透過其他途徑檢測。

近期部分大廈疑經渠管播毒，香港水務安全學會多名專家撰文，認為現時本港普遍使用單管排水系統，即糞水和污水經同一渠管排放，建議新的樓宇發展項目改為雙管排水系統，將糞水和污水分開排放，可減低交叉感染風險。學會又建議政府強制規定大廈每3年找合資格者檢查排水系統。

改良收集包 可網上查檢測紀錄

另外，徐德義昨稱改良了深喉唾液樣本收集包，當中包括樣本瓶、檢測表格、紙漏斗、收集須知，收集包及樣本瓶貼上電子條碼，方便追蹤並透過電腦系統發電話短訊通知市民，一般市民交樣本後3日內會收到陰性通知，倘陽性就會收到電話。政府設網站供市民下載電子檢測紀錄，上月31日下午2時半起收到醫管局、衛生署及社區檢測中心通知陰性結果的市民，輸入身分證號碼及樣本瓶編號，便可下載紀錄。

（疫情第四波）