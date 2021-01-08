醫院檢測站驗出 不涉日間病房群組 瑪嘉烈助理初確 家人同病

5宗不明7周最低 將藍增12宗

昨日新增33宗確診中，本地感染佔29宗。將軍澳藍田隧道新增12宗個案，昨記者會提及的11宗個案中，9個為密切接觸者，兩人為隧道員工，都是從檢疫中心確診送院。昨有4宗輸入個案，1宗來自尼泊爾，另外3宗來自巴基斯坦。另昨有逾30宗初步陽性個案。

爆發院內感染的瑪嘉烈醫院，於1月5日開始設置流動檢測站，庾慧玲表示，有1200人已經接受檢測，連同醫院進行的檢測，共1500名員工已檢測，發現1宗初步陽性個案，該員工為職業治療部的病人服務助理，主要職責為協助職業治療師及縫製壓力衣，不需要做高風險程序，工作期間有穿著合適的防護裝備。該員工於1月6日因咳嗽及喉嚨痛，到職員診所求醫，再到流動檢測站測試，結果為初步陽性。

染疫者主責助職業治療 3同事密切接觸

庾慧玲續稱，該病人服務助理有家人不適，同樣初步確診。該員工曾和3個同事吃飯，3人均被列為密切接觸者。她說，此個案與該院日間病房群組沒直接關係，但暫不清楚他有否去過日間護理中心。瑪嘉烈醫院內科日間病房243名須強制檢測的人中，逾200人已檢測，暫未有新增個案。她補充，瑪嘉烈醫院有6個環境樣本呈陽性，病毒量（CT value）高於30，不排除同事接觸環境後留下病毒，已大清洗。

另外，前日初步確診的屯門醫院核子醫學部放射師，經過接觸追蹤後多找到一個負責清潔支援的緊密接觸者，他的職責是清潔洗手間，由於工作期間沒有戴面罩，亦須檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增5個源頭不明個案中，一人是這名屯門醫院放射師，兩人為退休人士，一人無業，另外一人是清潔員。

過年能否放寬措施 食衛局：太快或反彈

食物及衛生局副局長徐德義指出，自12月31日至1月6日，本港錄得296宗個案，本地個案或與本地個案相關的有268宗，源頭不明個案佔27%；過去兩星期沒有病徵的本地個案佔26%。徐德義表示，近日確診數字回落，但政府呼籲市民不要安排及參加不必要聚會，也需嚴格遵照戴口罩等規定。

被問到農曆新年將至，社交距離措施能否放寬，徐德義表示，第四波疫情與第三波最大分別就是確診數字維持高位，「落得很慢」，若措施放鬆太快，疫情或反彈，故需密切部署。

明報記者

（疫情第四波）