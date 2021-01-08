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港聞二

紀律部隊百人借調 追蹤密切接觸者

【明報專訊】衛生署屢被批評接觸追蹤工作滯後，政府抗疫專家顧問袁國勇建議動員一萬名紀律部隊人員協助追蹤，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，將在啟德社區會堂設指揮中心，下周一起借調約百名紀律部隊人員，分別來自海關、入境處及警務處，主要打電話協助追蹤，倘確診增加，人手會有調整。

主要電話追蹤 必要時上門

張竹君表示，事前會為紀律部隊人員提供培訓，他們主要透過打電話追蹤，不排除有需要時上門。如需上門，會穿著合適防護裝備。另有衛生防護中心醫護駐守指揮中心提供醫學意見。她希望由紀律部隊較高級人士擔任總指揮，人選未落實。

被問當局在疫情緩和後才加強追蹤，是否後知後覺，食衛局副局長徐德義表示，現時招募更多人手協助追蹤是合適時間，萬一日後疫情反彈也能有更多人協助。他說個案追蹤是非常重要的抗疫手法，由政務司長領導的跨部門會小組會研究如何增加人手。

政府消息人士透露在警察支援下，衛生防護中心以往有150人負責接觸追蹤，入境處及海關正借調人手，整體增至300人。港府正開發跨部門電子系統。另一政府消息人士指當局盼系統可「link up（連接）」所有負責追蹤的部門，取締目前以紙本形式傳遞資料，另有地圖分析功能；長遠期望結合大數據追蹤。

另一消息人士向本報稱，海關加入協助追蹤工作的人手中，不少人具調查經驗，屆時除打電話，有需要時可外勤，例如上門尋人，他們會暫時全職調派至衛生署，而內部已預留部分人手，一旦疫情大爆發，隨時可再派人增援協助追蹤工作。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，過往本港追蹤工作慢，過去一年本地個案中，由患者發病到確診需時逾8日或逾12日，分別佔所有個案18%或7%。他說第四波不少人確診時已病發多日，如即時做第二、三層追蹤，就可堵斷橫流。

何栢良認為，政府在啟德設指揮中心，可仿效內地向公眾交代追蹤情况，並建議政府派中層或指揮人員到內地視察，參考追蹤工作流程及吸納經驗，讓本港抗疫更貼地。他說要在本港社區長期清零相當難，如有零星個案傳入社區，追蹤及圍堵要快，不能引起軒然大波。

（疫情第四波）

相關字詞﹕衛生防護中心 密切接觸者 紀律部隊 追蹤

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