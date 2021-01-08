港府覓私營醫療營運疫苗中心 物流人力政府負責 業界盼提供雪櫃腎上腺素急救品

港府採購的中國科興滅活疫苗在巴西完成第三期臨牀研究，原定上月公布結果，但臨時推遲至本月7日。

路透社今日凌晨報道，巴西聖保羅州政府在當地時間7日舉行的記者會上，公布科興疫苗在當地進行的第三期臨牀研究，顯示疫苗有效率為78%。

科興若未如期到港 轉打 BioNTech

熟悉港府疫苗接種決策的消息人士表示，任何醫療組織，包括私家醫院都可營運接種中心，但要符合特定條件。另一名消息人士透露，初步傾向醫療雪櫃是「基本」要求；醫護人手應比社區檢測中心多，政府會安排物流、登記等人力；除私營醫護，不排除安排醫管局老人科外展隊及社康護士到老人院接種。若科興疫苗無法如期到港，他稱可「變陣」打BioNTech疫苗，長者仍是首批接種群組。

香港醫務行政學院院長劉少懷說，有意參與營運接種中心，不排除聘不同醫療機構的醫護，預計30至40人，包括5、6名醫生和逾20名護士，每人服務5周。他建議每個中心負責一款疫苗，以免造成混亂，期望港府合約制訂統一價格，並列出接種站數目、人手等要求，並希望政府提供保安、雪櫃等。

業界倡參考流感針資助 每劑100元

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，不論是診所接種，還是營運接種中心，康健均有意參與。他稱業界較多人提出參考流感針每劑100元資助水平，又期望營運接種中心不會大虧損。他說，康健並非全部診所設醫療雪櫃，參與診所數目要視乎港府要求什麼規格。

醫學會會長蔡堅稱，過往約1000名私家醫生參與流感針計劃，相信今次人數相約。他關注如有副作用，醫護可否免責，政府會否提供腎上腺素等急救用品，因「10個（醫生）9個無（腎上腺素）」。西醫工會會長楊超發稱，該會及醫學會等，今晚與陳肇始及聶德權會面。

西醫工會、香港牙醫學會等5個醫學團體已向會員發問卷，查詢私醫接種疫苗、協助社區接種意欲；接種每劑疫苗可獲得的報酬、及社區接種中心時薪等。

疫苗接種計劃專責工作小組成員曾浩輝昨在港台《千禧年代》表示，接種疫苗會設監察系統，除醫生要呈報市民的嚴重副作用，倘有嚴重個案入院，「要主動撈番出嚟」，檢視與接種疫苗有否關係，並與大學合作以大數據監察。

曾浩輝期望，計劃在全港18區設社區接種中心，事前須安排人流控制措施、醫護人手、後備電源、急救設施及觀察病房等，每個中心要有兩個雪櫃放疫苗。政府已開始與私營醫療機構包括私家醫院，探討協助接種安排，料私家醫院可接種。安老院長者部分行動不便，政府計劃安排接種隊上門。

明報記者

（疫情第四波）