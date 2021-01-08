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母稱梓樂有iCloud 官：庭上無證據

【明報專訊】有陪審員昨日關注周梓樂使用iCloud雲端情况，問到法庭可否登入梓樂的iCloud帳戶，以取得其手機資料。周母首度在庭上開腔，透露兒子有iCloud帳戶，惟裁判官引述警員供稱，找不到梓樂使用iCloud的痕迹，「證供就係咁，有就有，無就無」。

庭上披露，梓樂隨身攜帶的iPhone 11設有密碼，警員無法解鎖。昨早甫開庭時，有陪審員問及可否以梓樂的iCloud帳戶重置手機資料。死因裁判官遂表示，根據網罪科警員供辭，梓樂的iPad沒有曾使用iCloud的痕迹。周母聽畢，隨即用咪高峰插話稱「法官大人，我覺得梓樂應該有iCloud……我想更正，梓樂係有iCloud」，裁判官重申庭上沒有證據。

母一度欲異議證供 官：作供需宣誓

及後，陪審員問到梓樂當晚有否帶鎖匙離家，裁判官再度表示證供沒有提及。周母此時稍有異議，一度欲言又止，裁判官強調「媽媽知道任何嘢，唔可以咁樣突然起身講」，因為證人要宣誓作供才獲接納為證據。

短暫休庭後，代表家屬的大律師鄭淑儀表示，周母以為警員作供有矛盾才發言，又稱警方和家人以往花了很大工夫都無法解鎖手機，希望陪審員別猜測。

此外，義務急救員曾朗軒、發現梓樂受傷的蒙偉傑和崔家朗昨早均到庭旁聽。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 死因研訊 科大學生墮樓 周梓樂

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