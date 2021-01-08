梓樂死因最快今裁 官排除被推落樓 引導陪審避主觀「假設一些人對錯」 只考慮證供

明報記者

裁判官高偉雄總結證供前先表示，今次研訊與社會事件有關，陪審員對示威者或警方有看法是正常不過，但「唔好因為自己嘅意見，而假設一啲人係啱定係錯，或者有目標行事」，又提醒陪審員只可考慮庭上證供，不應受網上資訊或報章影響。

官：梓樂無裝備 無證據參與示威

高官指出，梓樂當日以Telegram向友人表示「喺停車場食花生」，即旁觀事件；背包亦無示威者常見裝備，如防毒面具及頭盔，故認為無證據顯示梓樂有份參與示威。

廣明苑廣新閣鏡頭拍到黑影跌下停車場2樓，高官表示對比廣明苑和停車場內鏡頭，發現黑影墜落與出現閃光時間相近，故「幾能夠相信黑影係梓樂」，但廣新閣鏡頭拍不到3樓情况是一個遺憾。

梓樂如何墮樓在庭上備受爭議。高官引導時排除梓樂從後被推下樓，因為「周梓樂很高，要很大力才可把他推下去」；而矮牆凹凸不平，被推時胸部與牆身磨動，但梓樂身上無相關傷勢。高官又認為被推後梓樂會「倒豎葱」落地，即頭頂受傷，但梓樂是頭部右方受傷。另外，高官排除梓樂被車撞而受傷的可能。

指法醫發現手腳傷 醫生「不放眼內」

急症室醫生梁子恆曾推斷梓樂墮下前已不清醒，因他手腳無保護自己而造成的擦傷或瘀傷。高官指出，法醫發現梓樂的手腳均有不少非致命的擦傷及瘀傷，但法醫認為醫生當時集中處理頭部傷勢，對手腳傷勢「不放在眼內」。高官又稱，神經外科醫麥凱鈞生表示有人即使清醒地由高處墮下，有可能只得頭部受傷。

無證據受襲 二次衝擊只理論

梁亦曾表示梓樂或受「二次撞擊」，即頭部受襲後墮地受傷。高官稱，梁當時同意無醫學證據顯示梓樂受襲，「二次撞擊似乎是醫學及書上理論」。

梓樂最後身影到墮下之間有8秒空白，專家證人、政府高級化驗師鄭郁棋推斷他自行走向矮牆，跨牆時墮下。高官稱鄭是基於間接證供推斷，陪審員可考慮周的路線、步速，以決定是否接納鄭的推斷。

稱家屬方結案質疑供辭「不太適合」

家屬律師早前結案陳辭質疑，鄭郁棋的法證分析受制於警方調查方向。高官解釋死因庭調查方法：死因庭先指示警方調查，再指示警方找獨立專家。死因庭會就專家的收費篩選，不存在既定立場；強調專家得到的資料跟陪審團、代表律師一樣，「無多無少」。高官又說若對專家有批評應在他作供時提出，而非在結案陳辭指出，「我覺得唔係好適合」。

【案件編號：CCDI 932/19】

（死因研訊第27天）

（反修例風暴）