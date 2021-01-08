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暫禁員工訪問35+被捕者 港台：善意提醒謹慎處理

【明報專訊】綜合香港電台消息稱，廣播處長梁家榮透過部門主管昨向員工表示，暫時禁止主動訪問「35+大搜捕」行動被捕的53人。港台發言人回應查詢時澄清，稱有關說法僅「善意提醒」員工按機制謹慎處理。有傳播學者不認同禁訪的做法，認為傳媒沒規定不可訪問犯罪者，亦重申有關人等尚未被檢控，並非罪犯。

員工稱難平衡節目立場

「只可找劉慧卿梁家傑？」

有港台員工昨向本報表示，梁家榮先向3個部門主管表示暫時禁止訪問被捕53人，主管再向一眾節目監製交代安排，監製昨向編導及記者討論有關指示。

據了解，梁以避免觸犯《國安法》為由，不許員工主動聯絡及邀請被捕的53人作訪問，「如他們主動到『咪兜』發言，新聞部可以報道，但不可以做故仔主動找他們評論或訪問」；另一員工稱，有關做法對公共事務組影響大，因保持節目平衡，該組節目會主動邀請不同陣營人士發表意見︰「日後泛民只可找（沒有被捕的）劉慧卿、梁家傑？」又稱被捕53人中熟悉個別議題︰「關於疫情我們不能訪問（醫管局員工陣線主席）余慧明？Jeffrey Andrews最熟悉少數族裔議題，不能訪問即不要做有關議題？」

梁家榮：不宜發表涉案訪問

港台節目製作人員工會主席趙善恩昨向本報確認有關消息，稱同事知悉後「反應好大」，她與員工昨與廣播處長梁家榮會面。港台回覆查詢表示，該案牽涉人數多，未知申請保釋情况如何，處長昨善意提醒同事在編採過程中謹慎；又表示對被控人拘控及審訊期間，媒體不宜發表該等人士有可能涉案內容之訪問。港台工會則促請部門主管不要揣摩上意，以免導致自我審查。

學者 :不等於提供平台煽動犯法

中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，從港台去年腰斬及下架被通緝的前香港眾志創黨主席羅冠聰訪問，至昨有傳禁訪被捕53人，可見港台對憂慮牴觸《國安法》的「一致性」，但他說，傳媒沒規定不可訪問犯罪者，「訪問了恐怖分子不等於記者是恐怖分子」，強調該等人士未被檢控，不同意禁止採訪做法，亦不認同訪問有關人士等於提供平台煽動犯法。

（35+大搜捕）

相關字詞﹕大搜捕 新聞自由 梁家榮 國安法 香港電台

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