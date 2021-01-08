蓬佩奧：擬制裁大搜捕行動者 限制港駐美經貿辦事處

稱對言論感震驚 港府：依法行事

香港特區政府昨晚亦出稿反駁，政府發言人表示，「對於某些海外政府官員似乎作出持某種政治理念的人應不受法律制裁的言論」感到震驚，而「拘捕行動是根據證據而作出，並嚴格按照相關法律和條例行事」。特區政府有憲制責任維護國家安全，無懼任何海外政府的制裁威脅。

蓬佩奧表示，對被捕者包括一名美國公民感到震驚（appalled），強調美國不容忍對美國公民的任意拘留或騷擾行動，美國考慮對涉及採取拘捕行動的人士和實體，實施制裁及其他限制措施，並探討對香港駐美國的經貿辦事處施加限制，以及對削弱香港民主的官員採取額外的即時行動。

蓬佩奧在聲明中批評，拘捕行動令人再次意識到中國共產黨蔑視人民及法治，促請立即無條件釋放被捕者，而香港人正受到中共壓迫，美國不會袖手旁觀。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人斯羅塞爾（Liz Throssell）表示，深切關注53名香港的政治人物、學者、前立法會議員及現任區議員、律師被捕，要求立刻釋放；又稱今次拘捕反映《港區國安法》的顛覆國家政權罪，已被用來拘留行使合法權利參加政治和公共生活的人士。

外交部發言人華春瑩強調，香港是法治社會，中方將採取一切必要措施堅決維護自身主權、安全利益，美方必將為錯誤行為付出沉重代價。

（35+大搜捕）