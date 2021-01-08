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陳弘毅：律政司檢控須謹慎 倘判無罪政治後果難料

【明報專訊】警方前日作出「35+大搜捕」，基本法委員會委員陳弘毅接受本報查詢時表示，案件很可能在日後由法院裁決，他不便評論法律的詮釋，但認為在國安法案件中，律政司長是否檢控的決定須十分謹慎，如有關法律或證據有灰色地帶，疑點利益應歸犯罪嫌疑人；國安法檢控一經作出，被告便會被拘留，一般不能保釋候審。陳弘毅稱，如提出檢控而法院最終裁定被告無罪，其政治後果將難以預料，因此除非律政司長對檢控勝訴有相當把握，否則不應提出檢控。

張達明稱警未提涉哪些非法手段

被捕者被指違反國安法中以「非法手段」，旨在顛覆國家政權，港大法律學者張達明和資深大律師梁家傑均表示，政府及警方都沒指出被捕人的行為涉及哪些非法手段。資深大律師湯家驊昨在港台節目《千禧年代》表示，案件爭議點是如何證明各人用非法手段達到目的，初選本身並非非法手段，但若是達至犯法10步中的其中一步，則不能視為一般初選。他以打劫銀行比喻，若有人部署了10個步驟，做了5步，但到銀行發現無開門而無打劫，有關人等仍犯了刑事罪。

湯家驊：10步驟劫銀行 做5步仍犯法

湯家驊稱，現時未去到否決財政預算案的階段，未有刑事行為發生，故不能說有關行為及意圖已發生；而「其他非法手段」的範圍有多闊、否決預算案是否「非法行為」，料是法律爭議焦點，他說目前難看到明顯的非法手段。他說，議員無履行《基本法》73條審核、通過預算案，並非犯了刑事罪行，但如有人想嚴重干擾議會運作，癱瘓政府就有刑事責任。梁家傑在同一節目表示，議員有權決定如何行使《基本法》73條的權力，《基本法》49條至52條，已說明兩度否決財政預算案等程序，屬行政與立法機關互相制衡，憲法容許的手段。

譚惠珠：事件關鍵涉「攬炒十步」

基本法委員會副主任譚惠珠指出，事件關鍵在於戴耀廷提出的「攬炒十步曲」，最終是希望令政府停擺，可能觸犯港區國安法第22條第3款，現時非針對有人舉辦初選，而是針對初選是「攬炒十步曲」計劃的一部分。

全國人大常委譚耀宗昨在電台指出，初選是「攬炒十步曲」的其中一項重要行動，目的是想顛覆國家政權，即使沒有武力行為，但已算是非法手段，牴觸《港區國安法》第22條。立法會前主席曾鈺成接受《灼見名家》訪問，他說反對派計劃是想奪取立法會過半議席，逼政府接受政府訴求，包括實現雙普選，但他說重點是無論政改或普選，都不是依人大常委會「8．31」決定，光就這點從中央角度便是不折不扣的顏色革命。

（35+大搜捕）

相關字詞﹕張達明 陳弘毅 譚耀宗 譚惠珠 湯家驊 港區國安法 35+大搜捕

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