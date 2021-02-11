大搜捕53人陸續保釋 扣旅遊證件 戴耀廷：信港人逆風而行 黃之鋒譚得志涉顛覆獄中被捕

發起「35+」的港大法律系前副教授戴耀廷接近午夜獲釋，他步出馬鞍山警署後見記者說：「香港係進入咗一個寒冬，吹緊嘅風又猛又凍，但我相信好多香港人會用自己方法，繼續逆風而行。」他未有回應其他提問後離開。

涂謹申籲國家領導人思考

「為何不可做番真正一國兩制」

其中一名涉組織計劃被捕的美籍人權律師兼民主動力司庫關尚義（John Clancey），昨凌晨獲釋，午後返回何謝韋律師事務所工作。他向本報稱由於案件仍在調查，難以回應，但寄語港人繼續為民主及人權努力。被問保釋條件為何、何時要再到警署報到，他着記者向警方查詢。

昨晚獲釋的民主黨前立法會議員涂謹申形容，自己處境困難，心情沉重，但很多港人也面對這種處境。他希望國家領導人思考，「點解（香港）唔可以做番真正嘅一國兩制？而要遠離文明價值，用莫須有的政治罪名來迫害和平、爭取文明價值、民主的人呢？我係好心痛。」

另一名民主黨前立法會議員黃碧雲對被捕表示震驚，指初選是民主派之間協調，按民意推選適合代表，「根本完全無法扭曲，指控為顛覆國家政權」，她批評國安法被濫用作打壓異見，對民主派意見領袖作出「嚴厲恐嚇」。她的護照和回鄉證被扣，半年內不得離港。

岑子杰：拉黃碧雲才荒謬

與黃碧雲同時離開油麻地警署的社民連副主席岑子杰批評，警方「不問派別」地拘捕反對派是荒謬，「除咗北韓、以前新加坡，有咩嘢世界，可以將所有反對派拎入去困幾十個鐘？」，並稱「拉我不荒謬，拉黃碧雲才荒謬」。

岑敖暉：要港人顛倒思考是最大目的

荃灣區議員岑敖暉獲釋後說，他們53人僅參與初選、其後打算參加立法會選舉，當局卻指控為顛覆國家政權，對此感荒謬。他批評政權要求港人顛倒思考，「這才是大搜捕的最大目的。」

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠表示，被扣留期間不斷反問自己：「作為一個香港人，我為何會被控顛覆國家政權罪行，究竟我有無這種意圖，有無這種能力去做這件難以想像的事情？」他對被捕感突然，但因不清楚案情，難評論警方拘捕的用意。社民連梁國雄獲釋後拉起橫額並高叫「國安法無法無天，釋放所有政治犯！」口號。

其餘已知獲保釋的包括民主黨尹兆堅、公民黨譚文豪、郭家麒、前立法會議員朱凱廸、人民力量陳志全、職工盟主席吳敏兒、南區區議員袁嘉蔚、民間集會團隊發言人劉穎匡等、前學民思潮發言人黃子悅等。

獨媒傾向交資料 蘋果立場與律師商討

另外，警方前日向壹傳媒、《蘋果日報》、立場新聞及獨立媒體送達「提交物料令」，要求7天內交出有關資料。獨立媒體主編黃俊邦稱昨與律師商討，料下周初才決定是交資料或向法庭申辯，但現階段傾向交出有關資料，因有感《港區國安法》屬難以挑戰。《蘋果日報》總編輯羅偉光昨指收到兩份「提交物料令」，正與律師商討處理。「立場新聞」總編輯鍾沛權亦稱需與律師商討，未決定會否提交資料。

被問到醫管局員工陣線主席余慧明涉違國安法被捕，醫管局會如何處理，醫管局總行政經理庾慧玲表示沒有資料未能評論，醫局有既定機制處理。醫局發言人補充，會按既定人力資源程序，跟進涉刑事案件員工的安排。

（35+大搜捕）

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