【Emily】張可森伍健偉被捕 寫字條報平安

梁振英8帖評論「大搜捕」

另一邊廂，唔少建制派就發帖文揶揄民主派被捕，其中全國政協副主席、前特首梁振英（CY）至少出咗8個帖文評論事件，其中提及目前身在海外、當日亦係初選參加者嘅張崑陽噚日形容泛民被捕係「香港有史以來最大規模打壓 需要各位全民歸位」，CY質疑「歸位？張崑陽會返來香港嗎」。另一帖文則指「民陣認為初選合乎《基本法》，但不敢否認違反《港區國安法》第22條」。

香港民研副行政總裁鍾劍華噚日話已將初選投票人嘅資料銷毁，民建聯立法會議員張國鈞喺fb嘲諷話，「連個點票結果都守唔住洩漏出嚟，你信佢真係可以保護到啲投票人資料嗎？」佢又質疑已去咗英國嘅前議員許智峯叫「戰友們頂住」係「難聽過粗口」，話「有一種涼薄叫許智峯」。