扯黑衣女臂阻警拉人 大專女生「無悔意」囚3月

官：重點在拉扯目的 非時間長短

被告劉詩敏（20歲）被控於2019年11月14日在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的警員張德俊。莫官判刑時稱案情嚴重，當日將軍澳唐俊街一帶有150名黑衣人聚集，馬路有很多雜物，警員跑向人群，當時有迫切需要截停涉案黑衣女子，以調查是否與刑事毁壞有關，而被告的拉扯動作是協助女子脫離警員追截，判刑時是考慮其拉扯動作的目的，而非時間長短。莫官稱，從報告中完全看不到被告有反省，毫無悔意可言，更遑論決心改過，即使報告建議判處社會服務令亦不會接納，判處她即時監禁。

激光筆射警署 邊緣智商青年囚6月

另外，有「邊緣智商」的裝修工陳立凱（21歲）前年10月12日與輕度智障的「發仔」李啟發，以激光筆照射旺角警署而被捕。陳早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，昨在西九龍裁判法院被判囚6個月。裁判官鍾明新稱，被告以雷射筆照射致警員眼受傷，而上訴庭審理2014年黃之鋒衝擊公民廣場案時已表明近年大型示威頻生，法庭須對公眾集會案件判處具阻嚇刑罰。

另外，22歲無業印度裔青年Grewal Harjot Singh及24歲英籍教師Jenkins Joshua David，前年11月30日在旺角示威中被捕，事後警方翻查傳媒直播及閉路電視片段，發現兩人在港鐵太子站搬運雜物堵路。兩人昨在西九龍裁判法院承認一項非法集結罪，還押至今天判刑。

【案件編號：KTCC792、WKCC2327 & 1437/20】

（反修例風暴）