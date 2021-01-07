付國豪機場遇襲案 3人暴動罪成 官讚付作供不帶仇恨 無畫蛇添足

明報記者

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）、測量師黃逸豪（29歲）。黃脫罪後，甫踏出犯人欄便與女友相擁。畢在開庭前及散庭後哭着喊「媽媽」。

受僱於《環球時報》旗下「環球網」的事主付國豪，去年10月來港作供6天。法官李慶年接納付的供辭，認為其作供態度「不愠不火、不卑不亢」，即使案發時受盡凌辱，庭上也不帶仇恨，無畫蛇添足。據了解，付現時如常工作，未因事件蒙受心理創傷。

1人集結禁錮罪脫 官：片段未見全貌

李官稱，前年8月13日晚上11時半至49分，即本案第一階段，已出現非法集結及禁錮，一名男子襲擊、侮辱、擅自搜查付國豪，及在付的背包拿出印有「我愛香港警察」的上衣及高舉展示等，並肯定該男和示威者透過包圍付，使用膠帶和索帶非法禁錮付。控方指該男是第4被告黃逸豪。不過李官指出，控方片段未拍下該男全貌，而其衣著與警方在黃家搜出的相似衣物均屬普通衣履，沒特色或特徵，即使黃的八達通證明他當天有前往機場，亦不足以證明片中男子必定是黃，故裁定他非法集結及非法禁錮罪不成立。

稱付傷勢不重 改判3人襲擊致傷

本案第二階段，即晚上11時49分至翌日淩晨零時23分，李官表示當時在場示威者作出破壞社會安寧行為，包括綑綁及以暴力襲擊付國豪，裁定此時有暴動出現。李官指出，即使付未能指出誰襲擊他，但控方片段拍攝到他遭首被告賴雲龍襲擊約兩分鐘、遭次被告畢慧芬用索帶禁錮、遭第3被告何家樂用強光照射，故此裁定3人暴動罪、畢的非法禁錮罪成。至於3人面對的「對他人身體造成嚴重傷害」控罪，李官認為付國豪的傷勢不構成法例所指的「嚴重傷害」，因此改判3人襲擊致造成身體傷害罪成。

賴雲龍早前已承認各一項普通襲擊罪及阻礙公職人員執行職務罪，何家樂則承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，判刑將於明天一同處理。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）