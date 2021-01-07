九龍上班車速10年新低 慢過灣仔繞道開通後港島

運房局長陳帆昨回覆民建聯立法會議員陳恒鑌有關道路基建及交通擠塞的書面質詢。運輸署數據顯示，2019年九龍區主幹道在上午及下午繁忙時段行車時速分別為20.6及24.4公里，其中上班時間車速是過去10年最慢。

自2019年8月中環及灣仔繞道通車，港島區情况稍為改善，2019年港島主幹道上午及下午繁忙時段行車時速，分別為21.5及18.9公里，其中上班時間車速超越九龍區（見圖）。

運署：難靠建路解塞 研擠塞徵費

陳帆表示，香港地小人多，路面空間有限，難單靠不斷興建道路來解決擠塞問題。政府一直多管齊下，透過改善交通基建、擴展和改善公共交通系統，以及管理道路的使用，以處理道路擠塞。他又稱，運輸署正研究「擠塞徵費」，檢討所有政府收費隧道的收費水平，冀藉調整收費調節流量。

議員質疑只抑需求 倡訂長遠計劃

陳恒鑌則批評，政府以「擠塞徵費」解決擠塞問題是自打嘴巴。他說，從港島數據可見，建路後車速即有改善；反觀九龍區，如觀塘區過去10年沒新道路、啟德單軌鐵路計劃擱置、《鐵路發展策略2014》中的東九龍線未有進展，同時人口卻繼續增加，加劇交通壓力。他認為「擠塞徵費」只會壓抑需求，建議政府做整體運輸策略研究，制訂長遠發展計劃。